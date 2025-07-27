豪雨連5天炸中南部！2天恐有「致災性降雨」 竹節草颱風最新動態曝光

未來1周受到低壓帶及西南風影響，中南部降雨明顯，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今晚起中南部就有局部豪雨機率，周二、周三山區恐有致災性降雨，需留意坍方落石及溪水暴漲；竹節草颱風昨雖減弱，但今早又增強為熱帶性低氣壓TD11，不排除再成為颱風，但機率不大。

劉沛滕說，竹節草颱風上周三（23日）晚間在菲律賓西方海面生成，通過台灣東南方海面，昨（26日）減弱為一般低氣壓，今早8時又增強為熱帶性低氣壓TD11，目前在琉球群島附近，預計明下半天往西通過東海，朝中國浙江一帶移動，明、後天台灣沿海需留意其帶來的長浪。

為何減弱後又增強為熱低？劉沛滕表示，竹節草颱風從菲律賓北上過程中，遇到垂直風切大、對流雲系較弱的情況，因此在巴士海峽一帶減弱，但目前位於的琉球群島剛好又有明顯對流雲系發展，因此重新增強為熱帶性低氣壓，也不排除再增強為颱風，但機率不大。

他指出，過去這種減弱又增強的熱帶系統不多，上次發生為2021年的盧碧颱風，當時其從華南一帶減弱，以熱帶性低氣壓通過台灣北側，到琉球群島又增強為颱風。

劉沛滕提及，目前西北太平洋還有第9號颱風柯羅莎颱風存活，距離台灣有2500公里遠，雖是中度颱風規模，但對台灣較無影響。

針對未來1周天氣，劉沛滕指出，受到低壓帶及西南風影響，未來1周中南部降雨明顯，其他地區不定時有降雨，北部、東半部仍以午後雷陣雨為主。

今晚氣中南部就有局部豪雨機率，周二、周三（29、30日）中南部山區恐有致災性降雨，累積雨量驚人，需留意坍方落石及溪水暴漲，南投、嘉義以南山區恐達豪雨以上等級的降雨，中南部平地有大雨或豪雨。

周四至周六（7月31日至8月2日）中南部持續有局部豪雨，但雨勢將稍微趨緩。由於台灣目前位處低壓帶南邊，加上西南風水氣影響，中南部至周五（8月1日）前都須留意劇烈豪雨，甚至延伸至苗栗，都可能有中南部帶來的水氣，預計周六、周日（8月2日、3日）整體雨勢才會緩和。

另外，劉沛滕提醒，竹節草颱風預計明下半天往西通過東海，朝中國浙江一帶移動，未來1周基隆北海岸、東半部及恆春半島都有長浪，明、後天馬祖及南部沿海也有長浪發生，提醒海邊活動民眾留意。

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