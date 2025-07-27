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台鐵南迴停駛班次大亂 賴坤成受困4小時抱怨「快餓死了」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
賴坤成受困台鐵車廂，一度黑漆漆。圖／取自賴坤成臉書
賴坤成受困台鐵車廂，一度黑漆漆。圖／取自賴坤成臉書

台鐵台東大武至瀧溪間電車線通行因大鳥隧道天花板漏水嚴重，自今天中午12時40分起無法通行，台鐵公司啟動接駁，預計晚間7點恢復，台東車站擠滿人潮，前立委賴坤成也一度卡在瀧溪動彈不得，受困長達4小時餓到不行，無奈說台鐵應變能力太差。

台鐵指出，7月27日12時40分接獲大武站通報，大武=瀧溪間因大鳥隧道內頂版大量漏水致導電軌短路無電，大武=瀧溪間無法行駛電車，改以柴電機車牽引。

台鐵說，電力單位傍晚5時35分封鎖進入搶修，預定7時可搶修完畢，搶修期間大武=瀧溪間路線暫時中斷運行，持續於太麻里站及枋寮站辦理公路接駁。

賴坤成今天中午搭乘12時20分台東發車的310車次要去台南，原本2點多可抵達，豈料遇上台鐵事故，受困4小時之久，後來台鐵才以拉車方式讓列車移動，因餓到不行，他在抵達屏東枋寮站後先下車覓食。

他說，下午1點左右在瀧溪站暫停，聽見廣播說前方隧道上方集電弓受連日豪雨影響受損而無法導電，另外308車次停在瀧溪、314車次則停在知本，火車上的便當早已銷售一空，後來在大武站短暫供電，離開車廂上廁所，卻又再停電，車門無法打開，只能枯坐地板，一片黑漆漆。

台鐵 台東 漏水 賴坤成

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