針傷療程申報內科核刪風波 中醫盼重新檢討

傳出患者領中藥、針灸健保負擔強迫二選一，健保署澄清可同時申報。中醫界指出，實務審核陷兩難，如針傷療程中純內科申報核刪新制，讓醫師無法、不敢申報，盼重新檢討。

健保早期限制中醫「中藥」與「針灸」只能擇一給付，但自民國98年起，開放可同時申報中藥與針灸費用。衛生福利部中央健康保險署近日重申，在健保基礎項目中，無論是中醫的藥費還是針灸、傷科治療，支付標準並無規定不能同時申請健保給付。

台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方及學會法律顧問律師群近日透過新聞稿指出，原則上全民健康保險特約中醫院所執行中藥、針灸處置都可申報健保給付，但實務上的審核常讓醫師無法、不敢申報，其中最新規範的立意抽審，就造成中醫健保申報與給付實務上的挑戰。

陳麒方表示，健保署最新專案立意抽審，在針傷療程中的純內科申報，不論是不是針傷療程的疾病，還是其他內科疾病的處方，都要跟其他各區一樣全部核刪；僅有2種情形可以被例外允許，第1種是對於「原來已經在治療的慢性病」，一定要開大於等於14天的慢性病處方。

第2種是「新發生的疾病」，陳麒方解釋，也就是所附病歷影本中，上個月沒有的疾病才允許開7天以內的內科處方。陳麒方說，健保超過30年，在人口結構轉變、醫藥進展變化下應適時調整，原有療程、非療程不得交替等或是高強度專案抽審維持點值，都有箝制醫療型態的疑慮。

陳麒方表示，現行醫療實際場域，如果患者在針傷處置療程內尚未結束，卻要求不針灸僅拿藥，依照健保審核內規、醫療法如實申報病歷記載處置，醫療端只能變相免費贈送，不然就進入抽審高指標，影響整體醫療運作，而且有抽審放大回推的枷鎖。

陳麒方指出，「生病」並不會完全按照書本或健康保險體制規範在走，依據實務狀況調整，才能反映真實世界的實際。台灣中醫臨床醫學會認為應重新檢討現行健保中醫處置事工，才能健康台灣人民、均衡醫療發展。

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