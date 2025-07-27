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關節炎要休息不要動？ 醫曝「保養建議」：關節細胞靠活動開機

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘說，關節炎時不動反而會讓細胞更不敏感，讓關節更僵硬、更容易退化，只要關節不痛、不腫、不過度，就可以用水中運動、彈力帶拉伸等方式，慢慢喚醒關節的再生能力。圖/AI生成
台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘說，關節炎時不動反而會讓細胞更不敏感，讓關節更僵硬、更容易退化，只要關節不痛、不腫、不過度，就可以用水中運動、彈力帶拉伸等方式，慢慢喚醒關節的再生能力。圖/AI生成

隨著人口老化，很多人都有「關節炎」問題，且第一個念頭就是要休息、不要動。但台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，關節不是因為動太多才壞掉，而是長期不動或一直錯誤地用力，才慢慢走向退化；只要有適度的活動，軟骨、滑膜、骨頭等就能接收訊號，啟動修補、抗發炎、甚至再生機制。

張家銘說，研究發現，關節細胞有像感應器一樣的裝置，當做出走路、蹲下、伸展等自然的動作，就像按下開關，關節細胞就會活起來。但如果怕痛躺著不動，久坐一整天，這些開關就會漸漸「關機」，造成細胞老化、發炎，關節滑液變少，軟骨變硬又脆，關節愈來愈卡，愈動愈不順。

因此，運動不是在折磨關節，是在喚醒它。張家銘說，有人以為，關節炎就該多休息，不能走太多路。事實上，每天30分鐘的快走、騎腳踏車、在游泳池裡走路、或是坐著的深蹲練習等輕量活動，是關節最好的維他命。

張家銘指出，運動會讓細胞釋放修復訊號，促進血液循環，讓關節滑液分泌增加，讓那個卡卡的膝蓋重新潤滑起來。而且，它還能幫助您減少體重、關節壓力，對膝蓋、髖關節、甚至脊椎來說，都是大救星。尤其是中年後的族群，這樣的運動就是「關節保養操」，不需去健身房，不必流大汗。

研究發現，如果能在關節還沒壞掉之前，就養成「動得對」的習慣，其實可以延緩退化10年、20年。甚至對已經出現輕度關節炎的人來說，只要方法正確，也有可能讓症狀緩解，不用立刻吃藥或開刀。

因此，水中運動、彈力帶拉伸，甚至配合復健治療或肌力訓練，都可以循序漸進地幫助關節細胞找回節奏的好方法。就像跑車需要暖機，我們的關節也需要熱身，慢慢把它「喚醒」。張家銘說，關節炎時不動反而會讓細胞更不敏感，讓關節更僵硬、更容易退化，只要關節不痛、不腫、不過度，就可以用這樣溫柔的方式，慢慢喚醒關節的再生能力。

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