苗栗海青老人養護中心推環境永續 完成碳盤查及內部查證報告

眾多醫院推廣ESG環境永續，苗栗海青老人養護中心為國內第一起完成碳盤查及內部查證報告的長照中心，耗時將近9個月，過程繁瑣、工作沉重。台大公共衛生學院張睿詒教授表示，政府若欲推動長照機構綠色永續，應該積極提供支援，才能讓養護機構在政府2050淨零目標有所貢獻。

海青老人養護中心執行長賴添福表示，該中心向來重視ESG環境永續，去年閃過一個念頭，「是不是應該率先做完溫室氣體碳盤查，來朝向淨零減碳的路徑？」，就因為這個念頭，讓原內員工吃盡苦頭。

「想像是美好的，現實是殘酷的。」賴添福說，去年起心動念，想做到「淨零排放、減少碳排」，但過程中才知困難重重，面臨數據收集困難、缺乏專業知識和資源限制等諸多挑戰，且長照機構無專責永續人員，盤查小組需逐一翻找和清點各項設備，過程繁瑣。

由於缺乏專業知識，盤查過程中容易出現錯誤或遺漏，且機構原本照顧工作繁重，在資源有限下，無法投入大量人力和財力進行全面的溫室氣體盤查和管理。

海青老人養護中心共有40多名員工，但9同仁負責長照住民的照護起居，僅4、5名行政人員，在沒有溫盤的基礎、增加工作負擔下，一點一滴的學習相關知識與流程，可說是吃盡苦頭。

賴添福表示，導入溫室氣體盤查，最重要就是做好員工溝通，讓員工不會因為接觸新事務的害怕、壓力，形成阻力，也因此舉行多次的教育訓練，充實基本學識，才知眾人對於「碳排」認知的貧乏。

例如，在盤查冷煤，就有員工以為烘碗機裡應該設有冷煤，查了半天才發現沒有；再者，養護中心冰箱已經使用30多年，冰箱背後記載型號、冷煤數量等資料的銘牌早已不翼而飛，必須要聯絡原廠去詢問冰箱型號、用哪種冷煤、多少克等資料，才能列入溫盤數據裡。

該養護中心於2024年10月25日啟動養護中心ISO 14064-1: 2018組織型溫室氣體盤查，對院內同事們9個月來的點滴及辛苦，賴添福相當感謝，他說，同仁們堅持的韌性，即使沒有基礎，也能在外部單位協助之下，共同完成綠色永續的工作，終完成國內首例長照中心碳盤查、內部查證報告。

賴添福指出，自家養護中心向來重視ESG永續發展，在社會治理層面為75%住民是低收入戶，為提升員工福利，員工滿1年其眷屬入住機構，可每月減免1000元費用。5年前使用AI智慧輔具，減少同仁工作量，並提供優渥的留才條件，5年來人才平均流動率為1%，遠低於護理人員五年平均離職率12.61%。

在環境面部分，民國100年開始使用太陽能板，提供住民熱水，去年開始發電，院區符合生態、節能、減碳及健康需求，獲內政部頒發綠建築標章。

經過溫盤後，了解海青最大碳排來源為電力，未來將規劃整體節能系統管理，逐步替換照明、家電等設備；上下游廠商運輸排碳高，就須與廠商共識如何減碳，以及思考如何將醫療廢棄物做好回收減排，或是轉廢為能，這些都成為未來減排碳的行動方案參考依據。

輔導多家長照機構「溫盤」，台大公共衛生學院教授張睿詒表示，醫院或企業等進行碳盤查，大都以類別一與類別二為主，但海青十分特殊，第一次做自主碳盤查，就是做到類別一至類別四，也就是不只做養護中心的直接、間接排放源的盤查，還盤查運輸中產生的間接溫室氣體、原料或服務所產生的間接溫室氣體，也因此盤查後發現，排碳最大來源是電力，其次為員工通勤、上下游廠商運輸、醫療廢棄物。

張睿詒強調，2024年海青總碳排為417.742公噸二氧化碳當量，以輔導多家長照機構經驗來看，海青每位住民單位排碳量屬於較低的，可作為其他機構的學習榜樣。

輔導過護理之家、團體家屋、日間照護中心、以及養護機構等眾多類型長照機構，張睿詒提出三大心得：

一、長照機構若要從事永續綠色發展，需有領導人的高瞻遠矚。 二、長照機構資源缺乏，相差醫院甚多，做温盤人力極為窘迫，更遑論後續之碳排管理。 三、政府若欲推動長照機構綠色永續，納入政府2050淨零目標之貢獻者之一，就必須加大支援力度，方能讓長照機構也成為此宏大的國家目標下，榮耀的參與成員之一。

海青老人養護中心執行長賴添福表示，該中心為全台灣第一起長照機構碳盤查並完成內部查證報告。圖／海青老人養護中心提供 海青老人養護中心全院總動員，並委請台大公共衛生學院張睿詒教授指導、悅揚管理顧問公司共同協助輔導碳盤查。圖／海青老人養護中心提供

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