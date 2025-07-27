龍鬚菜正值產季！農糧署揭秘挑選方式：這樣煮最好吃

口感爽脆、營養豐富的龍鬚菜，是不少民眾熱炒店必點菜色之一。進入春夏產季，國產龍鬚菜大量上市，不僅栽種過程病蟲害少、農藥使用率低，還含有多種人體必需營養素。專家建議，選購時應挑嫩葉、保存得宜，料理時則掌握汆燙與冰鎮的技巧，就能吃出最佳口感。

農糧署日前在臉書粉專提到，國產龍鬚菜主要產地分布於花蓮、高雄與南投，每年春、夏為主要產季，氣溫與濕度條件有利生長。由於病蟲害相對較少，栽培過程中農藥使用率較低，成為民眾安心選購的蔬菜之一。

東區分署表示，龍鬚菜含有鋅、鐵、維生素A、C與膳食纖維，具補血、促進新陳代謝與幫助腸胃蠕動等多重營養價值，適合各年齡層食用。其嫩梢與捲鬚部分口感爽脆，常見於熱炒、涼拌等料理方式中。

農糧署也提醒，選購時應以梢葉短小、色澤翠綠且梗部易折斷者為佳；若出現黃葉、捲鬚過長或鬚端黑化，則可能已不新鮮。購回後可用紙巾包裹再置入塑膠袋中冷藏，約可保存2至3天，建議儘早食用風味最佳。

料理方面，龍鬚菜適合快速汆燙或清炒。民眾可先以1大匙鹽與1大匙糖加入滾水中，放入龍鬚菜拌開後汆燙約30秒，隨即撈起置於冰水中冰鎮，有助於維持翠綠與脆度。事前處理則可摘除過長捲鬚與粗纖維葉梗，再剪成3至5公分段落，更易入口。

農糧署指出，龍鬚菜因為病蟲害少，栽培過程中「不太需要施用農藥」，是台灣蔬菜中屬於農藥使用量低的品項之一。由於龍鬚菜生命力強、生長快速，在市場上易取得有機或安心栽培品項，因此消費者可安心選購當季國產龍鬚菜，支持在地中小農栽種與友善農作方式。

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