吃不胖的秘密！營養師曝「3時機吃不會胖」：吃錯當心越吃越餓

你知道進食時機點不對，也可能會變胖嗎？營養師杯蓋在Instagram發文分享「三個不會胖的飲食時間點」，跟著規則吃比較不會變胖，減脂更輕鬆！

一、運動後吃

杯蓋表示，運動後進食可以增加肌肉刺激，飲食中碳資源會往肌肉合成，運動後會讓脂肪細胞處在營養供需上的劣勢，因此很推薦大家把一天中的其中一餐移到運動後吃。

二、睡前不進食

杯蓋建議「睡前不要吃東西」，吃東西時會有咀嚼行為，促使身體分泌消化液，這些功能也會消耗熱量，消耗的熱量稱為「攝食產熱」。根據研究指出，夜間攝食產熱可能會比白天少44％，夜間吃東西可能會增加肥胖的風險，簡單來說就是「不要吃宵夜」。

三、點心零食飯後吃

血糖過低是引發食慾的一個關鍵，空腹吃甜點時胰島素會大量分泌，如果血糖上升速度跟不上胰島素的分泌，身體利用原本就存在體內的血糖就會導致「反應性低血糖」，造成飢餓感的惡性循環。甜食會越吃越多、越吃越餓，所以想吃甜食建議選擇飯後時間。

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