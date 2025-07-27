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專家曝吃對6食物「DNA也能變年輕」：自然界的逆齡密碼

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出吃對六種食物，DNA年齡也能倒退。 示意圖／ingimage
專家指出吃對六種食物，DNA年齡也能倒退。 示意圖／ingimage

永保青春是不少人的夢想，營養專家洪泰雄分享國外一項最新研究「吃對食物，就能讓DNA年齡倒退」，且僅需耗時八週。研究顯示，年過50也還有機會逆齡，透過攝取某些天然食材，加上生活小改變，不只能改善身體指標，連「細胞年齡」都能明顯變年輕。

洪泰雄在臉書粉專指出「6種天然食物」是關鍵：

一、薑黃

薑黃富含薑黃素，具有強大的抗發炎與抗氧化力，能抑制身體內的慢性發炎反應，讓細胞不容易老化。

二、大蒜

大蒜含有一種叫「allicin」（大蒜素）的天然硫化合物，可以提升免疫力、降低發炎反應，也有助於保護心血管系統。

三、綠茶

裡面含有EGCG（兒茶素），被認為能活化抗老基因、抑制自由基，還能促進代謝、穩定血糖。

四、莓果類

洪泰雄指出，像藍莓、蔓越莓、草莓等含有大量花青素與多酚，是抗氧化的明星，有助於保護大腦與血管，可以延緩衰老。

五、十字花科蔬菜

花椰菜、高麗菜、青花菜等蔬菜含有天然的硫化物，能促進肝臟排毒、活化細胞修復路徑。

六、全穀與根莖類

地瓜、糙米、燕麥，富含抗性澱粉與膳食纖維，能改善腸道菌相，穩定血糖，延緩代謝老化。

洪泰雄說明，這些食物能逆齡關鍵就在「表觀遺傳學」與「甲基化反應」，富含抗氧化物、多酚、甲基化營養素，如B群、甜菜鹼、膽鹼等，能調整身體基因的開關，啟動細胞修復與年輕化路徑。俗話說「吃進去的東西，不只是食物，還是你對基因說的話」，正是這個原因。

另外，洪泰雄也提醒「吃錯反而讓人老更快」，高糖、高油、加工食品會產生大量自由基，引發慢性發炎，讓細胞更容易損傷與衰老。反之，選擇天然、未加工、富含營養密度的食物，不僅能減少傷害，還能「幫助身體修復、讓你慢老、甚至回春」。

總而言之，吃對食物，可以活化抗老基因。薑黃、大蒜、綠茶、莓果、花椰菜、地瓜等，都是自然界給的「逆齡密碼」。若能搭配規律生活、良好睡眠與壓力管理，就是啟動細胞重啟的鑰匙！

健康飲食

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