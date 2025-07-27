專家曝吃對6食物「DNA也能變年輕」：自然界的逆齡密碼
永保青春是不少人的夢想，營養專家洪泰雄分享國外一項最新研究「吃對食物，就能讓DNA年齡倒退」，且僅需耗時八週。研究顯示，年過50也還有機會逆齡，透過攝取某些天然食材，加上生活小改變，不只能改善身體指標，連「細胞年齡」都能明顯變年輕。
洪泰雄在臉書粉專指出「6種天然食物」是關鍵：
一、薑黃
薑黃富含薑黃素，具有強大的抗發炎與抗氧化力，能抑制身體內的慢性發炎反應，讓細胞不容易老化。
二、大蒜
大蒜含有一種叫「allicin」（大蒜素）的天然硫化合物，可以提升免疫力、降低發炎反應，也有助於保護心血管系統。
三、綠茶
裡面含有EGCG（兒茶素），被認為能活化抗老基因、抑制自由基，還能促進代謝、穩定血糖。
四、莓果類
洪泰雄指出，像藍莓、蔓越莓、草莓等含有大量花青素與多酚，是抗氧化的明星，有助於保護大腦與血管，可以延緩衰老。
五、十字花科蔬菜
花椰菜、高麗菜、青花菜等蔬菜含有天然的硫化物，能促進肝臟排毒、活化細胞修復路徑。
六、全穀與根莖類
地瓜、糙米、燕麥，富含抗性澱粉與膳食纖維，能改善腸道菌相，穩定血糖，延緩代謝老化。
洪泰雄說明，這些食物能逆齡關鍵就在「表觀遺傳學」與「甲基化反應」，富含抗氧化物、多酚、甲基化營養素，如B群、甜菜鹼、膽鹼等，能調整身體基因的開關，啟動細胞修復與年輕化路徑。俗話說「吃進去的東西，不只是食物，還是你對基因說的話」，正是這個原因。
另外，洪泰雄也提醒「吃錯反而讓人老更快」，高糖、高油、加工食品會產生大量自由基，引發慢性發炎，讓細胞更容易損傷與衰老。反之，選擇天然、未加工、富含營養密度的食物，不僅能減少傷害，還能「幫助身體修復、讓你慢老、甚至回春」。
總而言之，吃對食物，可以活化抗老基因。薑黃、大蒜、綠茶、莓果、花椰菜、地瓜等，都是自然界給的「逆齡密碼」。若能搭配規律生活、良好睡眠與壓力管理，就是啟動細胞重啟的鑰匙！
▪️三颱鼎立！「路徑天女散花」避開台灣 專家提醒：天氣仍不穩
▪️今年首次3颱並存 范斯高外圍環流衝擊北、宜 明天輪到中南部
▪️范斯高、竹節草有「藤原效應」 吳德榮：今明雙颱環伺 下周中南部多雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言