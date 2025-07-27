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台鐵大武-瀧溪路線不通「大鳥隧道天花板漏水」太麻里-枋啟動公路接駁

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大武-瀧溪站間受到電力設備故障影響，台鐵公司表示，大鳥隧道天花板漏水嚴重導致電車線無電，已開始進行緊急搶修，太麻里=枋寮間啟動公路接駁。圖／台鐵提供
大武-瀧溪站間受到電力設備故障影響，台鐵公司表示，大鳥隧道天花板漏水嚴重導致電車線無電，已開始進行緊急搶修，太麻里=枋寮間啟動公路接駁。圖／台鐵提供

台鐵大武-瀧溪站間受到電力設備故障影響，中午12時40分起，大武-瀧溪站間路線不通，上、下列車有延誤情況。台鐵公司表示，大鳥隧道天花板漏水嚴重導致電車線無電，已緊急搶修，太麻里=枋寮間啟動公路接駁。

台鐵大武-瀧溪站間受到電力設備故障影響，中午12時40分起，大武-瀧溪站間路線不通，上、下行列車有延誤情況。

台鐵公司表示，大武站中午12時40分通報，接獲電力調配室通報大武=瀧溪間電車線無電，目前大武=瀧溪間無法行駛電車，中午12時47分大武-瀧溪間封鎖斷電。

經電力單位查看後，下午1時30分回報，大鳥隧道天花板漏水嚴重導致電車線無電，已開始進行緊急搶修，太麻里=枋寮間啟動公路接駁，並由台東、枋寮站準備柴電機車於無電區間牽引編組，下午1時30分起成立公司一級應變小組。

台鐵 漏水 天花板

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