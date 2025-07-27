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住家綠地竟能抗癌？28萬人研究曝乳癌風險降9%、子宮癌降20%

聯合新聞網／ 綜合報導
一項近28萬人的大型研究指出，多多接觸綠色空間，有助於降低肥胖相關癌症風險。示意圖／Ingimage
一項近28萬人的大型研究指出，多多接觸綠色空間，有助於降低肥胖相關癌症風險。示意圖／Ingimage

《整體環境科學》一項近28萬人的大型研究指出，多多接觸綠色空間，有助於降低肥胖相關癌症風險，特別是擁有私人花園的住宅，還可能有益於降低罹患乳癌與子宮癌的機率。

據Elsevier醫學資訊的臉書貼文指出，該研究分析了英國生物銀行資料，從2006年至2010年期間招募受試者，並統計至2016年底，期間共計對279,326名受試者進行了追蹤，而在平均7.82年的追蹤期裡，共有9,550名受試者罹患肥胖相關的癌症。

研究結果顯示，當住家周圍100公尺範圍內擁有較多私人住宅花園時，與肥胖相關的癌症整體罹患風險下降約8%；其中，乳癌風險降低達9%，而子宮癌的風險甚至下降了20%。相較之下，其他類型的綠地並未顯現明顯的預防效果，僅子宮癌與部分綠地仍呈現一定程度的相關性。

研究團隊指出，這項關聯可能與多種因素有關，例如增加身體活動、提高維生素D濃度，以及降低空氣污染暴露等。居住在有私人花園的環境中，居民更可能從事戶外活動，進而接觸陽光與新鮮空氣，促進整體健康。此外，人口統計學因素如社經地位與性別，也可能在這種健康效應中扮演關鍵角色。

肥胖 癌症 子宮 綠色 醫學

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