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國光客運「年虧1.9億」停駛14條路線 公路局：已補貼3.47億元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國光客運爆財務困難，有意停駛14條虧錢路線，公路局表示，去年已補貼國光客運營運約3.47億元，將協調業者欲停駛路線，以不影響運輸服務為前提。記者許正宏／攝影
國光客運爆財務困難，有意停駛14條虧錢路線，公路局表示，去年已補貼國光客運營運約3.47億元，將協調業者欲停駛路線，以不影響運輸服務為前提。記者許正宏／攝影

國光客運陷入財務困難，不僅半年內2度延遲發薪，更積欠銀行團20多億元，國光客運總經理任季男指出，盤點最嚴重虧損來自14條公路與國道客運路線，每年共虧損約1.9億元，近日已向交通部公路局提出停駛規畫；公路局表示，去年已補貼國光客運營運約3.47億元，將協調業者欲停駛路線，以不影響運輸服務為前提。

國光客運爆出半年內2度延遲發薪，盡管國光客運強調目前營運一切正常，但其疫後累積貸款30億元，部分還款後，迄今仍欠20多億元，財務狀況引發擔憂；在銀行團要求瘦身和減少虧損路線下，國光客運擬停駛14條虧損路線，並出售土地和房舍活化資產。

任季男指出，每月的資金支出壓力約為1.4億元，包含油錢約5000萬元、人事、租金、廠站、行政等其他支出約7000萬元等。經盤點後，最嚴重虧損來自14條公路與國道客運路線，每年共虧損約1.9億元。

任季男說，部分班次載客率極低，有時單趟僅載5人以下，已與主管機關（如公路局）開會協調2次，雙方共識是優先處理這14條路線，朝向建議停駛方向，同時也另有考慮與其他重疊業者整併或改由其他業者代駛。

任季男強調，這14條路線中，其中有2調目前僅國光客運營運，都是屏東的一般公路客運路線，目前已有協調屏東在地業者願意接手，對旅客衝擊不大。

公路局表示，近日已強制6條路線進行階段性調整整併，包括9117高雄－台17線－墾丁、9127高雄－台88線－東港－大鵬灣、9188高雄－台88線－鵝鑾鼻、9189高鐵左營站－台88線－小灣、1773屏東－恆春、1780屏東－佳冬－枋寮等。

公路局指出，去年對國光客運營運補貼（含連假疏運）共約3.47億元，包含連假疏運優惠補貼、票價差額補貼、部分路線票務補貼等，目前國光客運已有6條路線暫時整併，其餘8條中長途南部路線將進一步與業者討論處理方式，待業者提出相關方案再討論，盼以不影響原有運輸服務為前提。

屏東 國光客運 國道客運

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