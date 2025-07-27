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不只有雞蛋！專家曝「這8樣」千萬別微波：嚴重恐釀災

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不只有雞蛋！專家曝「這8樣」千萬別微波：嚴重恐釀災

聯合新聞網／ 綜合報導
並非所有食材都適合放入微波加熱。示意圖／ingimage
並非所有食材都適合放入微波加熱。示意圖／ingimage

微波爐是忙碌生活的好幫手，無論是加熱剩菜還是料理冷凍食品，方便又快速。不過，並不是所有食物都適合進微波爐。根據「EatingWell」網站整理，某些食材經過微波加熱後，不僅可能造成健康疑慮，還容易引發爆炸，相當危險。

為了避免災難性後果或燙傷風險，加熱前務必確認食物是否適合使用微波爐。以下是8種不建議放進微波爐的食物。

1.葡萄

葡萄經微波加熱後，若切半但仍由果皮連接，可能因加熱不均產生類似火焰的「等離子體」而爆炸。

2. 整顆生蛋

整顆生蛋放進微波爐加熱後，內部壓力上升，可能在加熱中或咬下後爆裂，不僅高溫危險，還可能導致聽力受損。

3. 加工肉品 

培根、熱狗等加工肉品經微波加熱後，可能產生名為「膽固醇氧化產物（COPs）」的物質，容易造成動脈硬化與心血管疾病風險。

4. 胡蘿蔔

土壤中的礦物質可能殘留在胡蘿蔔上，與微波反應產生電弧；熱狗中的鹽與添加劑也可能有類似現象。

5.母乳嬰兒配方奶

微波加熱液體容易產生「熱點」，導致局部高溫，對嬰兒尤其危險。建議改以溫水加熱瓶身，或以間接加熱方式取代微波爐。

6. 生肉

生肉雖非完全禁止微波，但加熱不均會導致部分區域未熟，特別是雞肉，可能殘留沙門氏菌或其他病原。若以微波爐烹調，務必使用食物溫度計，確認中心溫度達攝氏74度（華氏165度）以上。

7. 清水

水在微波中可能被加熱至超過沸點，表面看似平靜，實則內部壓力已高，一旦移動杯子或投入湯匙，可能瞬間爆沸造成燙傷。

8. 醬汁與濃湯 

如同水與奶類飲品，醬汁類食品在微波後可能形成高溫熱點，容易「爆開」噴濺。不僅危險，也容易弄髒微波爐。建議改用爐火加熱並隨時攪拌。

專家也提醒，微波爐雖方便，但使用時仍須特別留意食材特性，避免危險發生。食物加熱雖是日常小事，但微波爐不是萬能電器。了解食物性質與加熱原理，才能確保飲食安全，也讓廚房更安心整潔。

雞蛋 熱狗 母乳 嬰兒 爆炸 微波爐

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