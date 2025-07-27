台鐵大武-瀧溪「電力設備故障」路線不通 雙向列車延誤
台鐵今中午傳出電力設備故障情況，台鐵大武-瀧溪站間受到電力設備故障影響，中午12時40分起，大武-瀧溪站間路線不通，雙向列車有延誤情況。台鐵公司表示，目前還在釐清電力設備故障問題。
台鐵大武-瀧溪站間受到電力設備故障影響，中午12時40分起，大武-瀧溪站間路線不通，上、下行列車有延誤情況。
台鐵公司表示，目前大武-瀧溪站間並無列車行駛，已在釐清電力設備故障問題
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