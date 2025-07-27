台鐵大武-瀧溪「電力設備故障」路線不通 雙向列車延誤

蘋果是不少家庭冰箱裡的常客，但你真的放對位置、用對方法了嗎？看似耐放的蘋果，其實從摘下樹的那一刻起，就開始慢慢老去。主婦聯盟與台灣好農提醒，若保存不當，不但風味流失，還可能影響其他蔬菜水果的壽命。

2025-07-27 13:35