夏天腸胃炎倍增…30°C最易滋生細菌黴菌 醫：「這方式」是保存大忌
天氣炎熱，細菌、黴菌容易繁殖，增加食物變質腐敗的風險，食物中毒等感染性腸胃炎患者也跟著增加。國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺表示，夏季氣候悶熱潮濕，平均溫度動輒超過30°C，是細菌與黴菌生長的最佳環境，而民眾習慣將飯菜悶在鍋中、水果切開後放在餐桌，都是保存大忌。
根據食品衛生相關研究，大部分致病菌如沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌等，在30至40°C時生長迅速，當食物儲存溫度不當或超過2小時未冷藏，便容易滋生病原菌，導致食物中毒或腸胃炎。高溫高濕的環境不僅加速食物腐敗，特別是冰品、生食類食品，可能成為腸胃道疾病的高風險來源。
陳柏諺指出，許多家庭仍沿用「室溫保存」的習慣，例如將飯菜放在電鍋中、水果切開後放置廚房台面，這些動作在夏天尤為大忌。錯誤的保存方式不僅讓食物口感變差，亦增加腸胃道疾病風險，尤其是年長者、幼童與免疫力低下族群，一吃就上吐下瀉。
生食與冰品雖然消暑，但食物未徹底加熱可能把細菌吃下肚，發生食物中毒。陳柏諺說，生魚片、壽司、涼麵、水果沙拉、手搖飲料與剉冰等，都是夏日清涼解熱的首選，但這些食品在生產與保存過程中，若稍有不慎，極易成為腸胃道感染的根源。
根據衛福部統計，台灣每年夏季食物中毒通報事件中，超過3成與生食類食品有關。生食類食品未經加熱處理或處理不當，容易夾帶細菌、寄生蟲或病毒；以海鮮為例，可能被腸炎弧菌、李斯特菌或肝炎病毒汙染。沙拉蔬菜可能殘留農藥或寄生蟲卵，例如梨形鞭毛蟲；生雞蛋的沙門氏菌感染風險高。
冰品與冷飲進入口腔後，會快速通過食道進入胃部使其血管收縮、胃液分泌減少，影響消化功能。部分人飲用冰品後會感到胃痛、腹脹或腹瀉，特別是腸胃功能較弱者。此外，冰塊來源不明或製冰水源被細菌汙染，常見沙門氏菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，細菌孳生讓冰品變「毒品」。
夏季是腸胃道疾病的高峰期，陳柏諺提醒，維護腸胃健康需從「飲食選擇」、「保存方式」與「個人衛生」三方面著手：
飲食選擇：減少生食海鮮、生雞蛋或未煮熟肉類的攝取；沙拉盡量現切現吃，避免隔餐食用。
保存方式：剩菜剩飯應於2小時內冷藏，食物回溫後需完全加熱，中心溫度至少達到70°C；定期清潔冰箱，避免生熟食交叉汙染。
個人衛生：飲食前後確實洗手、切菜板與刀具分開處理生熟食、定期消毒廚房設備與儲存容器。
▪️三颱鼎立！「路徑天女散花」避開台灣 專家提醒：天氣仍不穩
▪️今年首次3颱並存 范斯高外圍環流衝擊北、宜 明天輪到中南部
▪️范斯高、竹節草有「藤原效應」 吳德榮：今明雙颱環伺 下周中南部多雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言