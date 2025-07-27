天候不佳亂航班！南、北竿機場恢復起降 影響6架次

受到低壓帶影響，馬祖今上午有短延時強降雨，並影響能見度，南、北竿機場於今早7時起暫停航班起降，部分航班因此延誤。交通部民航局表示，南竿機場已於中午12時、北竿機場於中午12時06分恢復起降，受影響航班共6架次。

中央氣象署表示，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日屏東縣有局部大雨或豪雨，台南、高雄、馬祖地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

因馬祖地區天候不佳，影響能見度，南、北竿機場於早上7時起暫停航班起降，部分航班因此延誤。

民航局表示，南竿機場已於中午12時、北竿機場於12時06分恢復起降，受影響航班共6架次。

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