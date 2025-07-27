氣象粉專：竹節草即將復活范斯高還沒完全消失 明至周三雷陣雨轟

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，竹節草颱風即將復活，已與91Ｗ已完成整合，逐漸往西移動，有進一步增強的趨勢，明後天通過台灣東北方外海，朝中國浙江、上海一帶前進。范斯高還沒完全消失，目前位於台灣海峽北部雖然目前只是個普通低壓，但還是激發旺盛對流，台灣很近。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，明天(28)隨著低壓系統通過台灣北方，外圍環流與西南風在台灣上空交會，容易激發旺盛、強烈雷雨帶，明天至周三各地容易雷陣雨，尤其中南部有強降雨訊號，請多注意天氣變化。

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，昨天減弱為一般低氣壓的竹節草颱風目前在琉球群島附近，對流雲系發展旺盛，將逐漸增強為熱帶性低氣壓，並往西移動進入中國陸地。

劉沛滕指出，未來一周都是低壓帶加上西南風影響，有局部豪雨機率。今晚到周一中南部降雨明顯，其他地區雲量增多也有降雨機率。周二至周三中南部山區累積雨量相當多，要留意坍方落石及溪水暴漲，南投及嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨，中南部平地也有大雨或豪雨。周四至周六中南部持續有局部豪雨，預計要到周六至下周日才會趨緩。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，竹節草颱風即將復活，已與91Ｗ已完成整合。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」網頁

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