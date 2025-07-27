蘋果該如何保存？專家提醒：千萬別和「2蔬果」放一起

蘋果是不少家庭冰箱裡的常客，但你真的放對位置、用對方法了嗎？看似耐放的蘋果，其實從摘下樹的那一刻起，就開始慢慢老去。主婦聯盟與台灣好農提醒，若保存不當，不但風味流失，還可能影響其他蔬菜水果的壽命。

台灣主婦聯盟生活消費合作社在官網分享，蘋果從樹上摘下後仍會持續「呼吸作用」、「蒸散作用」與「產生乙烯」，這三件事會讓蘋果逐漸變老、變爛，因此想拉長保存期限，就得設法延緩它們的進行。

蘋果買回家後，建議儘早冷藏。最理想的保存方式是用紙袋包起來，再套入塑膠袋束緊袋口，放進維持約4℃的冰箱冷藏。這樣可以有效降低水分蒸發、減緩呼吸速度，也減少乙烯產生。

冷藏不僅可保鮮，還能讓蘋果「退酸」！蘋果在低溫下酸度會慢慢降低，吃起來更甜，口感也更溫潤。不過不同品種保存期限略有差異，像「北斗」這類賞味期較短的品種，建議一週內吃完風味最佳。

專家特別提到，以下這些小細節千萬別忽略：

台灣好農也提醒，蘋果釋放的乙烯具催熟效果，不要與葉菜類、水蜜桃等怕催熟的蔬果放在一起，以免提早老化、變質。不過蘋果和馬鈴薯反而是「神隊友」，放一起能減緩馬鈴薯發芽，可說是意想不到的妙招。

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