快訊

不只有雞蛋！專家曝「這8樣」千萬別微波：嚴重恐釀災

氣象粉專：竹節草即將復活范斯高還沒完全消失 明至周三雷陣雨轟

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果該如何保存？專家提醒：千萬別和「2蔬果」放一起

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果分開包裝最理想，可減少互相碰撞。示意圖／ingimage
蘋果分開包裝最理想，可減少互相碰撞。示意圖／ingimage

蘋果是不少家庭冰箱裡的常客，但你真的放對位置、用對方法了嗎？看似耐放的蘋果，其實從摘下樹的那一刻起，就開始慢慢老去。主婦聯盟與台灣好農提醒，若保存不當，不但風味流失，還可能影響其他蔬菜水果的壽命。

台灣主婦聯盟生活消費合作社在官網分享，蘋果從樹上摘下後仍會持續「呼吸作用」、「蒸散作用」與「產生乙烯」，這三件事會讓蘋果逐漸變老、變爛，因此想拉長保存期限，就得設法延緩它們的進行。

蘋果買回家後，建議儘早冷藏。最理想的保存方式是用紙袋包起來，再套入塑膠袋束緊袋口，放進維持約4℃的冰箱冷藏。這樣可以有效降低水分蒸發、減緩呼吸速度，也減少乙烯產生。

冷藏不僅可保鮮，還能讓蘋果「退酸」！蘋果在低溫下酸度會慢慢降低，吃起來更甜，口感也更溫潤。不過不同品種保存期限略有差異，像「北斗」這類賞味期較短的品種，建議一週內吃完風味最佳。

專家特別提到，以下這些小細節千萬別忽略：

1.從賣場買回來的冷藏水果，別在室溫待太久，記得儘早冰起來。

2.每顆果實分開包裝最理想，減少互相碰撞、影響熟成速度。

3.定期檢查、挑出腐壞果實，避免「一顆爛蘋果壞了一籃子」。

台灣好農也提醒，蘋果釋放的乙烯具催熟效果，不要與葉菜類、水蜜桃等怕催熟的蔬果放在一起，以免提早老化、變質。不過蘋果和馬鈴薯反而是「神隊友」，放一起能減緩馬鈴薯發芽，可說是意想不到的妙招。

蘋果 冰箱 超市 賣場 水蜜桃

延伸閱讀

洗衣機水溫設定有學問 專家揭溫水洗滌其實難殺菌又浪費水

大罷免大失敗 美智庫專家：中國「欣喜若狂」台灣政黨對立恐惡化

台幣600元擬真水果甜點爆紅！法國Cédric Grolet用創意顛覆「價格想像」

想吃到外脆內鬆的馬鈴薯？進烤箱前多加1物有助大大提升風味

相關新聞

國光客運「年虧1.9億」停駛14條路線 公路局：已補貼3.47億元

國光客運陷入財務困難，不僅半年內2度延遲發薪，更積欠銀行團20多億元，國光客運總經理任季男指出，盤點最嚴重虧損來自14條...

不只有雞蛋！專家曝「這8樣」千萬別微波：嚴重恐釀災

微波爐是忙碌生活的好幫手，無論是加熱剩菜還是料理冷凍食品，方便又快速。不過，並不是所有食物都適合進微波爐。根據「EatingWell」網站整理，某些食材經過微波加熱後，不僅可能造成健康疑慮，還容易引發爆炸，相當危險。

夏天腸胃炎倍增…30°C最易滋生細菌黴菌 醫：「這方式」是保存大忌

天氣炎熱，細菌、黴菌容易繁殖，增加食物變質腐敗的風險，食物中毒等感染性腸胃炎患者也跟著增加。國泰醫院消化內科主治醫師陳柏...

氣象粉專：竹節草即將復活范斯高還沒完全消失 明至周三雷陣雨轟

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，竹節草颱風即將復活，已與91Ｗ已完成整合，逐漸往西移動，有進一步增強的趨勢，...

台鐵大武-瀧溪路線不通「大鳥隧道天花板漏水」太麻里-枋啟動公路接駁

台鐵大武-瀧溪站間受到電力設備故障影響，中午12時40分起，大武-瀧溪站間路線不通，上、下列車有延誤情況。台鐵公司表示，...

蘋果該如何保存？專家提醒：千萬別和「2蔬果」放一起

蘋果是不少家庭冰箱裡的常客，但你真的放對位置、用對方法了嗎？看似耐放的蘋果，其實從摘下樹的那一刻起，就開始慢慢老去。主婦聯盟與台灣好農提醒，若保存不當，不但風味流失，還可能影響其他蔬菜水果的壽命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。