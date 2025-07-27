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大罷免之日NSO舉辦「新樂季沙龍音樂會」 邀樂迷探索時間的流動

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
NSO國家交響樂團於國家音樂廳一樓大廳舉辦一場別開生面的「新樂季沙龍音樂會」，以輕鬆親切的形式帶領樂迷朋友搶先走進新樂季的音樂藍圖。圖／NSO提供
NSO國家交響樂團於國家音樂廳一樓大廳舉辦一場別開生面的「新樂季沙龍音樂會」，以輕鬆親切的形式帶領樂迷朋友搶先走進新樂季的音樂藍圖。圖／NSO提供

昨日大罷免緊張的選戰時刻，NSO國家交響樂團於國家音樂廳一樓大廳舉辦一場別開生面的「新樂季沙龍音樂會」，以輕鬆親切的形式帶領樂迷朋友搶先走進新樂季的音樂藍圖。

這場沙龍音樂會由YouTube頻道《音樂家的無聊人生》創作者、鋼琴家許崴（海牛）擔任主講，同時攜手NSO音樂家群：小提琴家曾智弘、中提琴家陳猶白、大提琴家唐鶯綺及男中音葉展毓，透過導聆與現場演出布拉姆斯、馬勒及舒曼的作品，邀請樂迷與NSO一同開啟嶄新的聆聽旅程，為全新樂季揭開序幕。

NSO表示，2025/26上半樂季套票將於8月1日中午12:00至8月8日中午11:59期間開放販售。本次特別推出多款套票，包括愛樂DIY套票、學生套票、好朋友套票、演奏廳DIY套票，以及社會新鮮人－愛樂知青套票，提供樂迷多元選擇與彈性組合。

音樂總監準‧馬寇爾以「浪漫主義的精神」與「時間」作為新樂季的為核心。馬寇爾表示，他選擇浪漫時期的音樂為樂季主題，並將呈現包含舒曼的交響樂與布拉姆斯的協奏曲在內的諸多曲目。除了他們廣受歡迎的作品，樂團也將演出較少登台的珠玉之作，期望引領樂迷深入探索兩位作曲家的世界觀與哲學。此外，NSO也將延續上個樂季的計畫，展開馬勒的交響曲計畫。

「我也將透過音樂，在這個樂季中與各位一同探索時間的流動。」馬寇爾表示，時間不僅形塑人們對生命的感知，更是無窮無盡的藝術泉源，「讓我們與德布西和布朗惹一同享受春日微風，並與法雅和李姆斯基–柯薩可夫探索深夜秘境。本樂季還可感受到武滿徹與史特勞斯在作品中展現的每個珍貴片刻，同時也不會錯過貝多芬與蕭斯塔科維契讚頌生命的美好。」

NSO 音樂會

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