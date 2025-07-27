不是咖啡！1天然飲品每天3杯 腦部病變降6%、失智風險也變低

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聯合新聞網／ 綜合報導
營養師老辜指出，根據最新研究發現，若每天飲用三杯以上綠茶，罹患失智症的風險可能降低。圖／AI生成
營養師老辜指出，根據最新研究發現，若每天飲用三杯以上綠茶，罹患失智症的風險可能降低。圖／AI生成

失智症已成許多家庭關注的健康議題，除了基因與年齡等不可逆因素，飲食與生活習慣也扮演關鍵角色。營養師老辜指出，根據最新研究發現，若每天飲用三杯以上綠茶，罹患失智症的風險可能降低，與大腦白質病變的比例呈現顯著負相關，顯示綠茶可能具備保護腦部的效果。

老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」分享，2025年一篇發表於《Nature》的研究，針對8766名65歲以上的日本長者進行分析，觀察其綠茶攝取量與腦部健康狀況，研究結果指出，每天飲用超過三杯綠茶的受試者，其腦部白質病變比例明顯較低，平均下降約6%，推測與失智症風險降低有潛在關聯。

他進一步解釋，白質病變常與小血管功能異常有關，可能干擾神經訊號傳遞，進而成為失智症的高風險因子。研究團隊認為，綠茶攝取與白質健康之間存在顯著相關性。

老辜指出，綠茶之所以能對腦部產生保護作用，主要歸功於其中的兒茶素，特別是EGCG（Epigallocatechin gallate），具有抗氧化與抗發炎能力，能減緩神經細胞損傷、穩定腦血管。此外，茶胺酸（L-theanine）也有助於放鬆情緒、舒緩壓力，對精神狀態亦有正向影響。

同樣含有咖啡因的咖啡是否也有類似功效？老辜指出，該研究也納入對照，但未觀察到咖啡具有相同的神經保護效果，顯示綠茶與咖啡雖有部分成分相似，但對健康的整體影響仍有所不同。

對於日常攝取建議，老辜表示，綠茶若每日飲用2到3杯（約400～600毫升），可望帶來大腦與心血管、代謝健康的多重好處，但他也提醒，綠茶含有咖啡因，若攝取過量，可能引發睡眠困擾與腸胃不適，尤其是咖啡因敏感者、胃食道逆流患者、孕婦與慢性病族群等四類人應特別留意，建議飲用前先諮詢專業醫師建議。

基因 咖啡 患者 日本 失智症

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