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加油請快！中油宣布調漲本周汽柴油價格
台灣中油公司宣布，自明（28）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.9元、95無鉛汽油每公升28.4元、98無鉛汽油每公升30.4元、超級柴油每公升25.7元。
中油表示，本周受美國能源資訊管理局(EIA)公布美國商用原油庫存下降影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應調漲0.8元及0.5元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.7元及0.4元。
中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至6月底止，中油共吸收約49.4億元。
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