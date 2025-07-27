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你「洗錯了」嗎？ 這些NG行為讓頭皮愈洗愈癢 還加速掉髮

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
夏季頭皮容易出油又乾癢，醫師提醒，頭皮問題不單是清潔不當，更與慢性壓力、作息混亂及現代高糖高油飲食習慣息息相關。圖／123RF
夏季頭皮容易出油又乾癢，醫師提醒，頭皮問題不單是清潔不當，更與慢性壓力、作息混亂及現代高糖高油飲食習慣息息相關。圖／123RF

天氣熱，高溫加劇油脂分泌，頭皮出油更明顯，除了改善飲食、作息，小心錯誤的洗頭方式也會變油頭、造成掉髮。根據2025年最新發布的「國人頭皮健康調查白皮書」，頭皮出油過多、頭皮屑增生與落髮已成為現代人最常見的三大頭皮煩惱。醫師示警，錯誤的洗頭方式更傷害頭皮，嚴重恐致毛囊炎、落髮。

生植髮專科醫師陳詠婷表示，頭皮問題的誘發元凶不單是清潔不當，更與慢性壓力、作息混亂及高油鹽糖飲食習慣息息相關，這些都會破壞皮脂分泌與菌叢平衡，更可能加速馬拉色菌（Malassezia）增生，導致頭皮發炎、甚至引發落髮與雄性禿，應檢視正確的洗頭習慣，而不是「過水」了事。

「國人頭皮健康調查白皮書」調查指出，民眾最常面臨的頭皮困擾，前三名分別為頭皮出油過多（38%）、油性頭皮屑增生（22%）與落髮（9%）。陳詠婷表示，夏季高溫環境容易讓頭皮健康狀態惡化，尤以出油速度過快、頭皮屑增多與搔癢不適等症狀最為常見。

她強調，高溫會刺激皮脂腺活躍度，導致油脂分泌過度，加上汗水與皮脂混合，引發角質異常代謝以及惱人的頭皮屑。有些人覺得頭皮油，即使每天洗頭還是覺得油膩，其主因是「洗錯了」，包括頭髮未梳開就洗、水溫過高、使用不適合的洗髮產品、用力抓頭皮等，這些行為會讓頭皮屏障受損。

陳詠婷臨床觀察，近5成的成年人曾經歷過頭皮屑困擾，現代人因生活型態改變與環境壓力影響，因頭皮屑困擾就診的人數逐年攀升，且有年輕族群增加的趨勢。頭皮問題包括生理、環境、生活習慣及疾病等因素；其中，「慢性壓力」會促使腎上腺皮質素與DHEA波動，進而活化交感神經，影響皮脂分泌、免疫反應與頭皮微生物菌相間的平衡。

現代人熬夜追劇、滑手機捨不得睡，作息混亂容易干擾腎上腺皮質素，造成荷爾蒙混亂，間接導致掉髮問題。另外，高升糖指數、高脂肪、低纖維與加工食品，加劇皮脂分泌與內分泌紊亂。陳詠婷建議，一旦出現頻繁搔癢、油膩、頭皮屑增多，可透過頭皮檢測了解自身頭皮狀況，避免惡化為頭皮發炎等症狀。

皮屑 高溫 生活習慣

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