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血糖殺手就在你早餐餐盤裡？醫點名5種「偽健康食物」 無糖果茶上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人為了健康選擇低糖、低脂飲食，但你以為對身體好的食物，其實可能正默默拉高血糖。示意圖／ingimage
不少人為了健康選擇低糖、低脂飲食，但你以為對身體好的食物，其實可能正默默拉高血糖。示意圖／ingimage

不少人為了健康選擇低糖、低脂飲食，但你以為對身體好的食物，其實可能正默默拉高血糖。重症醫師黃軒提醒，糖尿病有年輕化趨勢，現代人越來越關注血糖管理，然而有些「看似健康」的飲食選擇，卻可能暗藏高升糖陷阱。

黃軒在個人網頁指出，許多食物經過加工後營養價值改變，對血糖的影響也悄然升高。以下是他點名的五大「偽健康食物」，控糖族群需多加留意：

無糖果茶／果汁咖啡

許多人誤以為只要「不加糖」就健康，但實際上，過濾掉果渣的純果汁會喪失大量膳食纖維，果糖與葡萄糖反而被濃縮，進入體內後吸收速度遠快於整顆水果，讓血糖瞬間飆升，即便與茶或咖啡混合，不額外加糖也仍可能造成影響。黃軒建議，想控糖應選擇一顆完整水果，搭配無糖純茶或無糖黑咖啡，才是真正對血糖友善的搭配。

全麥吐司

全麥吐司雖掛上「全麥」之名，但市售產品多數使用的是加工後的全麥粉，升糖指數與白吐司差異不大。真正對血糖有利的是「全穀類」食品，保留完整穀粒、未經高度加工，能有效減緩糖分釋放；反之，經研磨製成的粉類，結構鬆散、吸收快，反而讓血糖迅速上升。

三明治

三明治看起來有澱粉、蛋白質與蔬菜，彷彿營養均衡，但實際上麵包本身碳水化合物含量高，蔬菜與蛋白質卻往往嚴重不足，許多三明治中的蔬菜僅有幾片生菜或番茄，而蛋白質來源則多加上過多醬料，不僅失衡，更可能促使血糖劇烈波動。

低脂玉米片

別以為「低脂」就是健康，黃軒指出，膨化食品在製程中經過澱粉預糊化處理，導致結構鬆散、分子細小，容易迅速被消化吸收，是典型的高升糖指數食品，不論是玉米片、糙米餅，只要是膨化製品，都可能讓血糖快速上升。

糯玉米與糯米製品

糯玉米與一般甜玉米不同，碳水比例更高，且澱粉幾乎為支鏈結構，更容易被迅速消化吸收，同樣原理也適用於粽子、湯圓、年糕等糯米製品，控糖族群應盡量減量食用，避免血糖波動。

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