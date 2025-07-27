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低壓帶+西南風下到發紅發紫！今晚起豪雨狂炸中南部一周

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來一周受到低壓帶加上西南風增強影響，中南部持續有大雨及豪雨機率。聯合報系資料照
未來一周受到低壓帶加上西南風增強影響，中南部持續有大雨及豪雨機率。聯合報系資料照

豪雨及大雨開炸。中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，未來一周受到低壓帶加上西南風增強影響，中南部持續有大雨及豪雨機率，尤其周二至周三中南部山區累積雨量多，南投嘉義以南山區有豪雨等級以上，中南部平地也有大雨或豪雨，預計雨勢要到周六至下周日才會略為趨緩。

受到低壓帶影響，劉沛滕指出，今天西半部地區天氣較不穩定，不定時有短暫陣雨或雷雨，氣象署上午也針對馬祖地區發大雨特報。今晚西南風增強，中南部地區雨勢明顯，有局部豪雨機率，周二至周三嘉義以南及南投山區有短延時強降雨或豪雨等級以上機率。

劉沛滕指出，未來一周都是低壓帶加上西南風影響，有局部豪雨機率。今晚到周一中南部降雨明顯，其他地區雲量增多也有降雨機率。周二至周三中南部山區累積雨量相當多，要留意坍方落石及溪水暴漲，南投及嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨，中南部平地也有大雨或豪雨。周四至周六中南部持續有局部豪雨，預計要到周六至下周日才會趨緩。 

此外，劉沛滕指出，昨天減弱為一般低氣壓的竹節草颱風目前在琉球群島附近，對流雲系發展旺盛，將逐漸增強為熱帶性低氣壓，並往西移動進入中國陸地。

本周低壓帶及西南風影響，各區降雨預測趨勢。圖／中央氣象署提供
本周低壓帶及西南風影響，各區降雨預測趨勢。圖／中央氣象署提供

豪雨 嘉義 南投

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