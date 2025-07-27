低壓帶+西南風下到發紅發紫！今晚起豪雨狂炸中南部一周
豪雨及大雨開炸。中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，未來一周受到低壓帶加上西南風增強影響，中南部持續有大雨及豪雨機率，尤其周二至周三中南部山區累積雨量多，南投及嘉義以南山區有豪雨等級以上，中南部平地也有大雨或豪雨，預計雨勢要到周六至下周日才會略為趨緩。
受到低壓帶影響，劉沛滕指出，今天西半部地區天氣較不穩定，不定時有短暫陣雨或雷雨，氣象署上午也針對馬祖地區發大雨特報。今晚西南風增強，中南部地區雨勢明顯，有局部豪雨機率，周二至周三嘉義以南及南投山區有短延時強降雨或豪雨等級以上機率。
劉沛滕指出，未來一周都是低壓帶加上西南風影響，有局部豪雨機率。今晚到周一中南部降雨明顯，其他地區雲量增多也有降雨機率。周二至周三中南部山區累積雨量相當多，要留意坍方落石及溪水暴漲，南投及嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨，中南部平地也有大雨或豪雨。周四至周六中南部持續有局部豪雨，預計要到周六至下周日才會趨緩。
此外，劉沛滕指出，昨天減弱為一般低氣壓的竹節草颱風目前在琉球群島附近，對流雲系發展旺盛，將逐漸增強為熱帶性低氣壓，並往西移動進入中國陸地。
🌀最新颱風動態
▪️三颱鼎立！「路徑天女散花」避開台灣 專家提醒：天氣仍不穩
▪️今年首次3颱並存 范斯高外圍環流衝擊北、宜 明天輪到中南部
▪️范斯高、竹節草有「藤原效應」 吳德榮：今明雙颱環伺 下周中南部多雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言