罷免投票出爐...罷方支持者情緒低落 醫：選舉的影響才剛開始

大罷免昨天投票，24位立委與新竹市長高虹安罷免案結果出爐，罷免案全數遭到否決。但對於許多人來說，選舉的影響可能才剛開始。重症醫師黃軒於臉書表示，現在許多人正經歷「選後症候群」，人們恐將經歷心理變化起伏與生理不適。

想像一下，全心投入一場重要的比賽，費盡心力支持心中的隊伍，結果塵埃落定，卻不是期待的結局。那種失落、沮喪、憤怒、焦慮甚至是被背叛的感覺，而如果結果又是自己所期待的結局，又會有那種亢𡚒、高興、歡喜，一夜難入睡。

黃軒說，全球各地的民主國家的民眾都可能出現這種情況，因為這關乎我們的理想、信念，以及對未來的想像。選後症候群不是醫學上的診斷，它確實描述了一系列在選舉結果公布後，人們可能經歷到的心理變化起伏與生理不適。

這就像一場漫長的心理戰，情緒會隨著選戰的白熱化而起伏，而結果揭曉的那一刻，就像引爆點，情緒的壓力瞬間釋放或累積。有研究指出，政治事件確實會對個人的心理健康產生影響。但為什麼只是個選舉，大家的情緒卻波動這麼大？這背後其實有幾個原因。

第一、強烈的情感投入，許多人不僅是投票，更是將個人的信念、價值觀甚至未來的希望都寄託在所支持的候選人或政黨。當結果不如預期，這種投入越深，失落感就越大。第二、理想與現實的落差，大家可能描繪了一幅美好的藍圖，期待由支持的一方來實現，但選舉結果卻可能讓你覺得這一切都破滅了。這種理想與現實的巨大落差，會導致巨大的心理衝擊。

第三、社群壓力和資訊轟炸，由於選舉期間，社群媒體上充斥著大量的政治資訊和激烈的討論，這可能加劇心情的焦慮和壓力。選後，當發現周遭朋友或家人有不同的政治立場，也可能產生摩擦或疏離感。第四、對未來的擔憂，因選舉結果可能對國家的未來走向感到不確定甚至恐懼，進而產生焦慮。

至於，選後如何讓心情平穩。黃軒說，如果正在經歷選後症候群，重要的是要認識，這是一種正常的心理反應，並且有方法可以度過這個階段。

一、接受自己的情緒：允許自己感到難過、失望或憤怒，這些情緒都是真實且正常的。不要壓抑它們，但也不要讓它們掌控自己。

二、暫時與政治「保持距離」：選後這段時間，試著減少政治新聞的閱讀，或是避免和政治立場不同的人進行激烈辯論。給自己一個「數位排毒」的機會，讓大腦休息一下。

三、重新連結生活：把注意力轉移到生活中其他美好的事物上，如和親朋好友聚餐、享受大自然、培養新的興趣，或是重拾你熱愛的活動。

四、尋求支持：和信任的朋友、家人聊聊自己的感受。如果情緒真的非常低落，影響到日常生活，不要猶豫尋求專業心理諮詢的幫助。記住，尋求幫助是勇敢的表現。

五、運動與健康飲食：身體的健康是心理健康的基石。適度的運動能釋放壓力，健康的飲食也能改善自己的情緒。

黃軒說，「選後症候群」這個詞並非醫學診斷，但學術界對政治事件對心理健康的影響有著持續的研究。選舉的輸贏只是人生的一部分，更重要的是，要如何面對結果，並繼續向前。選後症候群提醒我們，政治不僅是公共事務，更深深影響著每一個人的內心世界。 台灣首次大規模的大罷免投票，昨天下午4時投票時間一到開始開票作業，約莫晚上9時許開票結束。記者黃義書／攝影

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