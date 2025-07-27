雨下得沒完沒了！天氣風險：不穩定天氣「此時」才告一段落

雨下得沒完沒了！天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，低壓帶西南風持續籠罩，未來一周全台多雨濕熱，防劇烈天氣。目前看起來要大概再10天左右，太平洋高壓勢力才會再次西伸到台灣附近，這種不穩定的天氣才能告一段落。

廖于霆說，7月初台灣就陷入低壓帶之中，整天雨下得沒完，現在看起來今起一周都仍是類似天氣狀況。今日受西南風水氣影響，高屏山區全天有持續性降雨，累積雨量多，雨勢大。嘉義以北到苗栗山區也有陣雨，整個西半部平地全天短暫陣雨。

廖于霆指出，今晚到明晨，西南風水氣增多，西半部有陣雨或雷雨，中部到北部山區雨勢大，中南部平地預料也會有波較大雨勢。到了明天白天，西南風軸轉到嘉義以南，嘉義以南全天不時有短時較大雨勢，中北部山區則是午後雷陣雨為主。

各地氣溫，今天除北部地區有些西南風下沉增溫作用，中午高溫可能達36度以外，其他地區因為雲量多有下雨，高溫在31-32度之間。

廖于霆指出，未來一周台灣受低壓帶與西南風影響，天氣持續不穩定。主要原因是因為台灣位於大低壓環境，其中先有低氣壓渦旋引進西南風，接著柯羅莎颱風移動到日本南方海面，雖然離台較遠，加強西南風，造成西南部地區降雨下個沒完。由於西南部有較長時間的降雨，山區、河川及海岸活動應避免，住低窪或土石流潛勢區者應留意預警並配合防災指示。

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