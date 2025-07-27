別再以為他只是累了！老爸變身大叔的10個日常跡象 連健康數字都洩密

老爸3C卡關成日常，這些可愛變化你發現了嗎？

你有沒有發現，曾經那個「什麼都能修、什麼都不怕」的超人老爸，最近好像有點不一樣了？

他看手機要拉遠一點才對得準焦距；追劇才播到一半就開始打呼；連用個簡單的3C功能都一臉困惑，問你「這要怎麼按？」你笑他越來越有「大叔味」，他則呵呵笑說：「沒啦，我只是最近比較累而已。」但你知道嗎？這些看似可愛的「小糗事」，其實可能是身體在偷偷發出的求救訊號。

根據衛福部統計，台灣男性的健康餘命比女性少了超過6年！許多爸爸習慣咬牙撐、凡事一句「沒事啦」，卻不知道健康早就在不知不覺中默默流失。

不論你是天天見到爸爸，還是只有父親節或過年才會碰面，當他出現這些小變化時，別只是笑一笑就算了，他們可能正是身體給我們的提醒：該多關心一下爸爸的健康了。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理出爸爸從超人進化為大叔的十大生活轉變，一起來看看你家老爸中了幾項。

No.1 情緒像坐大怒神

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

曾經，爸爸是家裡的「定海神針」，脾氣好、EQ高，面對再大的風浪都能老神在在，最近卻一言不合就翻臉，芝麻小事都能碎念十分鐘；奇怪的是，轉個頭又能邊看電視邊笑到流眼淚，反差之大，讓人懷疑他是不是被掉包了，網友心累表示「他已不再是我認識的爸爸」、「他更年期的時候有夠古怪的，再也不幽默風趣」。

其實，隨著年齡增長，血糖波動真的會牽動情緒，有些爸爸開始注意作息、飲食，日常也會補充保健食品，像娘家推出的「大紅麴」，就是不少人關注的選擇之一，唯一3健字號認證紅麴，有效調節血糖，也通過多項安全檢驗核可，為爸爸的健康打下穩固基礎，讓身體狀態不再忽上忽下，情緒也能更平穩。

No.2 每晚都當夜行俠

凌晨兩點，你還在追劇，客廳卻亮著燈。走過去一看，爸爸坐在沙發上滑手機，電視沒聲音，他一臉清醒。「怎麼還沒睡？」你問。他笑笑回：「最近常醒來，就起來坐一下。」以前那個一躺就睡的爸爸，怎麼開始睡不好、半夜醒來巡房？這些小改變，看似沒什麼，卻讓人忍不住擔心，是不是身體哪裡在悄悄抗議了。

與其倚賴藥物，越來越多人選擇自然助眠法，像《網路溫度計DailyView》盤點過「不靠藥物助眠的十大方法」，從白天活動、固定作息，到打造舒適環境、睡前冥想都上榜；而最多人討論的，是從飲食下手，補充色胺酸、GABA、維生素B群、鈣和鎂等營養素，並搭配晚餐後少碰咖啡因、睡前不滑手機，幫助身體慢慢進入休息狀態；網友也建議「多嘗試不同的方式，直接可以對照數據找出最合適的」。

No.3 白髮蒼蒼、髮量下滑中

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

有網友以大家都是幾歲才開始接受父母開始大不如前為題，原PO提到，當父母不再像年輕時那樣有精力、體力甚至思考力，看著爸媽頭髮逐漸變白，讓他不禁多愁善感了起來，該文也帶起一波討論，底下也有不少人共鳴回應，「頭髮越來越白，越來越少的時候」、「仔細看他們的白髮時，我真的有嚇到，突然很想哭」。

你是否也發現，爸爸開始在意自己的髮量了？白髮越來越明顯，髮際線一點點往後退，連帽子都變成出門的標準配備。他嘴上笑說是造型，其實心裡早就偷偷在煩惱。那個以前總說「外表不重要」的爸爸，現在也會在鏡子前多看幾眼。或許，這正是提醒我們該多花點心思，陪他聊聊、照顧他的身體與心情。

No.4 肚子太有存在感

示意圖／Freepik、娘家提供

娘家保健生技提供、示意圖／Freepik

不知道從什麼時候開始，爸爸的襯衫扣子常感覺下一秒就會「啪」地彈出去，雙手想抱他的腰也越來越困難；有網友哀嘆「整天坐辦公室，沒運動、代謝變差，就回不去囉」。

2025年6月29日，還有一篇討論直白問：「為什麼台灣男性爸爸都有鮪魚肚？」原PO觀察，家庭出遊時，只要是爸爸，十之八九都有肚子，貼文引發不少共鳴，也帶起一波討論聲量高峰，有人認為是因為「媽媽和小孩吃不下的都給爸爸」、「30歲以上代謝變差」。

肚子變大，跟血脂、血糖都可能有關聯，國健署呼籲民眾務必定期量腰圍、遠離危機，讓越來越多人開始重視代謝管理。除調整飲食作息，也有人會適度搭配營養保健品，像娘家的「大紅麴」就標榜「吃1樣顧3項」，是目前唯一同時取得調節血糖、調節血脂、延緩衰老3項健字號認證的產品，成為不少人維持健康時的考量選項之一。

No.5 聽不清楚經常答非所問

「蛤？你剛剛說什麼？」「電視聲音這麼小，怎麼聽得見？」這類台詞，是不是也變成你家爸爸的日常？有時還會自信回話，結果完全答錯，全家只能苦笑收場。網友甚至笑說：「快需要大聲公才能溝通。」

其實聽力變差不只是講三遍這麼簡單，聽不清久了，爸爸可能會越來越少參與對話，連親子關係也慢慢拉遠。有人分享，與其一直放大音量，不如試著放慢語速、語氣穩一點，反而更容易被聽見。多點理解，多點耐心，說話的方式一改，距離也就拉近了。

No.6 卡在廁所出不來

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

「爸爸你是掉進馬桶了嗎？」「怎麼進去二十分鐘了還沒出來？」有人笑說廁所根本是爸爸的避風港，滑手機、看漫畫樣樣來，但也有不少是真的「卡關中」，每天都在和馬桶奮戰，久了還可能長出痔瘡。

其實卡關不順常和年紀增長、活動量減少、纖維攝取不足有關，加上有些人總會一拖再拖，錯過便意，久而久之腸道也變得越來越不聽話。除了多補充蔬果、水分與益生菌，也可以試試中醫推薦的穴位按摩；秀傳紀念醫院中醫部醫師邱伯恩建議，按壓太白、內庭、中脘等穴位，有助促進腸胃蠕動、緩解便祕，讓爸爸在廁所待的時間少一點，也不用全家輪流敲門催人了。

No.7 看近看遠都得喬角度

示意圖／shutterstock

「欸，這字怎麼這麼小？」「我的眼鏡又跑去哪了？」有時說燈太暗、有時怪螢幕模糊，這些聲音，慢慢成了家裡的日常背景音；不少網友分享經驗，「過了40真的有感」，才知道原來不是東西變模糊，而是爸爸身體機能真的悄悄改變了，該帶爸爸去檢查一下眼睛了。

隨著年紀增長，爸爸看東西總要喬角度，除了帶他檢查，也別忘了日常保養，像補充葉黃素、玉米黃素等成分，幫助爸爸維持晶亮健康。

No.8 斑、皺紋多了怕顯老

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

不知道從什麼時候開始，爸爸照鏡子的時間變長了，眉頭卻越皺越緊，彷彿在玩「大家來找碴」。眼角、額頭的細紋，加上臉上、手上的曬斑，歲月痕跡一夕之間變成「顯老證據」，讓他忍不住嘀咕是不是看起來老了十歲；有網友表示，「他們普遍不太擦防曬，日曬對皮膚老化影響很大」，難怪年紀一到，斑紋就全跑出來了。

也因為在意，很多長輩開始想盡辦法保養，甚至信了「聽說有效」的偏方，像過去網路上曾瘋傳「香蕉皮可以去老人斑」，讓不少人心動嘗試；但使用這類「天然妙方」可得格外小心！食藥署已出面闢謠，指出這些說法沒有科學根據，有些葉類、果類還帶有光敏感性，沒查清楚就亂抹，不但沒效，還可能越弄越糟，原本想變年輕，卻添了新煩惱。

No.9 很常在沙發上「度估」

娘家保健生技提供、示意圖／ChatGPT

娘家保健生技提供、示意圖／ChatGPT

以前那個精神奕奕的老爸，現在只要一坐上沙發、電視一開，沒多久就傳來規律鼾聲，頭一點一點，看起來有些可愛，有網友笑說，每次勸爸爸回床上睡，他還會說，「坐在沙發睡也蠻好的啊！」

這種動不動就在沙發上「充電」的習慣，不少人以為只是單純太累，卻忽略了其實可能跟血糖波動有關；當血糖不穩定，會讓人容易疲倦、昏昏欲睡，長期下來還可能影響代謝與整體健康狀態。

面對這些疲累的健康訊號，許多人會從日常保養開始調整，除了早睡早起、均衡飲食這些基本功，也會透過營養補充；像娘家的「大紅麴」，其世界獨家專利Ankascin安可信心568-R是全球首個取得美國食品藥物管理局（FDA）核可上市的紅麴，經實驗證實有效調節血糖，有些人就會把它納入爸爸的日常保健清單，陪他顧健康，成為其健康最重要的靠山。

No.10 3C點來點去就是不會用

示意圖／shutterstock

在這個人手一機、AI當道的時代，你家裡是否也有這麼一位「3C麻瓜」？他們不是完全不會用，但每次操作3C產品，總能鬧出不少笑話，讓人又好氣又好笑。

不少網友也有類似經驗，「我爸媽常常手機都按到飛航模式然後說手機壞掉」、「有次請我爸幫我拍證件，他過五分鐘打回來問我怎麼拍，他只照得到自己」、「曾經用手機充電線插在耳機孔上，說新的手機卻沒辦法充電」。

這種對科技產品「慢半拍」，不見得只是跟不上時代，可能也透露出記憶力與認知力正在鬆動的訊號。隨著年紀增長，思考反應與靈活度都會慢慢變鈍，有人會健忘、有人常卡關，操作手機也因此變成一場場小型災難。

面對這些小挑戰，除了陪伴爸爸耐心學習新科技，也會從營養補充著手，協助強化思緒，以娘家的「大紅麴」為例，產品仿單顯示，有助於思緒靈活、條理清晰、延緩衰老；畢竟，讓爸爸穩穩地跟上時代，也是一種貼心的守護方式。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎藥物治療者，服用前請先與醫師討論。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年07月08日至2025年07月07日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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