又有熱帶擾動！氣象署揭颱風發展機率、對台灣影響

目前在琉球東方海面有91W熱帶擾動，未來可能發展成颱風？對台灣有何影響？ 中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，91W目前距台灣有約1千公里遠，未來發展成颱風機會不大，就算有發展機會，未來路徑會往西移動到上海，對台灣沒有影響。

此外，柯羅莎颱風最快今天持續增強至中度颱風，在關島北方海面，主要偏北而行，離台灣有2400公里遠，對台灣無影響。

劉沛滕指出，目前台灣天氣受大低壓帶影響，上周已一整周，對流雲系發展明顯，天氣不穩定，影響還要一周； 加上西南季風周二起明顯增強，帶來水氣，中南部要注意大雨，今天晚上起降雨明顯。未來一周中南部大部分時間都在下雨，要注意短延時豪雨。

商品推薦