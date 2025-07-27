5縣市豪大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

中央氣象署上午針對屏東及嘉義等5縣市發布豪雨及大雨特報，其中屏東縣、恆春半島為豪雨，呼籲民眾注意。

氣象署指出，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今（２７）日屏東縣有局部大雨或豪雨，台南、高雄、馬祖地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

豪雨：屏東縣、恆春半島。大雨：嘉義縣山區、台南市、高雄市、馬祖地區。影響時間：27日上午。

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