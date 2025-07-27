快訊

泰柬衝突第4天！ 川普嗆若不停火「關稅協議免談」

《小精靈》誕生45周年！全新經典黃色主機來了 還能玩街機版遊戲

大罷免大失敗 他歸納10大敗因「不是一個人可以負責」

聽新聞
0:00 / 0:00

西南季風來了！ 吳德榮：明起一周中南部連日多雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮指出，明起季風環流的西南季風進入台灣附近，大氣不穩定，中南部連日多雨。本報資料照片
吳德榮指出，明起季風環流的西南季風進入台灣附近，大氣不穩定，中南部連日多雨。本報資料照片

雨神來了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日受「季風環流」影響，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部地區有較大雨勢，近山區有豪雨機率；東半部影響較小，偶有局部短暫降雨。

今各地區氣溫為：北部25至36度、中部25至34度、南部24至34度及東部25至35度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周一至周六(28至2日)季風環流的西南季風進入台灣附近，大氣不穩定，為中南部「連日多雨」的型態，有局部陣雨或雷雨，午後影響的範圍擴大，其中並有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，易致災、應注意；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時、天氣悶熱。

吳德榮說，最新(27日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「柯羅莎」今(27日)將持續增強至「中度」；與最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬圖類似，在關島北方海面，主要偏北而行，離台很遠、無影響。 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)30日20時模擬圖（左）顯示，季風環流的西南風進入台灣附近，大氣不穩定。(擷自tropical tidbits)最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬圖(右)顯示，「柯羅莎」在關島北方海面，持續增強中，主要偏北而行，對台無影響。(擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)30日20時模擬圖（左）顯示，季風環流的西南風進入台灣附近，大氣不穩定。(擷自tropical tidbits)最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬圖(右)顯示，「柯羅莎」在關島北方海面，持續增強中，主要偏北而行，對台無影響。(擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄

雷雨 吳德榮 天氣動態

延伸閱讀

雙颱共舞逆時鐘互繞 吳德榮：北部東北部今起率先明顯降雨

薇帕颱風今明襲港澳、廣東 本周熱帶系統恐發展吳德榮揭北台被襲機率

薇帕颱風水氣將移入 下周熱帶系統侵台機率50% 吳德榮：具嚴重威脅

薇帕颱風最快下午生成 吳德榮：周末有大量降雨潛勢 2地影響最劇

相關新聞

5縣市豪大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

中央氣象署上午針對屏東及嘉義等5縣市發布豪雨及大雨特報，其中屏東縣、恆春半島為豪雨，呼籲民眾注意。

西南季風來了！ 吳德榮：明起一周中南部連日多雨

雨神來了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

名字消失！第三方平台訂機票頻出包

不少民眾自助旅遊會選擇方便比價的第三方訂票平台訂購機票，然而近期卻發生多起消費者透過第三方平台訂機票，卻因姓名出錯導致登...

今起中南部小心局部豪雨

今天起，一整周全台有雨。竹節草颱風昨雖已減弱為熱帶性低氣壓，但受低壓帶影響，接下來一周各地天氣不穩，西半部將有局部短暫陣...

日滑手機10小時 13歲罹中度脂肪肝

脂肪肝不是大人專利。據研究顯示，每天螢幕使用時間超過五小時的青少年，罹患脂肪肝的風險多出兩倍，開業診所醫師王律婷表示，暑...

假日輕急症中心計畫 台大：急診假日檢傷 不該丟給民眾

為緩解醫院急診壅塞，健保署近期端出「假日輕急症中心」規畫，輕症患者假日應優先至假日輕急症中心，若直奔醫院急診，恐須多掏錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。