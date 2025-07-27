西南季風來了！ 吳德榮：明起一周中南部連日多雨

雨神來了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日受「季風環流」影響，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部地區有較大雨勢，近山區有豪雨機率；東半部影響較小，偶有局部短暫降雨。

今各地區氣溫為：北部25至36度、中部25至34度、南部24至34度及東部25至35度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周一至周六(28至2日)季風環流的西南季風進入台灣附近，大氣不穩定，為中南部「連日多雨」的型態，有局部陣雨或雷雨，午後影響的範圍擴大，其中並有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，易致災、應注意；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時、天氣悶熱。

吳德榮說，最新(27日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「柯羅莎」今(27日)將持續增強至「中度」；與最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬圖類似，在關島北方海面，主要偏北而行，離台很遠、無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 吳德榮說，最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)30日20時模擬圖（左）顯示，季風環流的西南風進入台灣附近，大氣不穩定。(擷自tropical tidbits)最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬圖(右)顯示，「柯羅莎」在關島北方海面，持續增強中，主要偏北而行，對台無影響。(擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄

商品推薦