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西南季風來了！ 吳德榮：明起一周中南部連日多雨
雨神來了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日受「季風環流」影響，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部地區有較大雨勢，近山區有豪雨機率；東半部影響較小，偶有局部短暫降雨。
今各地區氣溫為：北部25至36度、中部25至34度、南部24至34度及東部25至35度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周一至周六(28至2日)季風環流的西南季風進入台灣附近，大氣不穩定，為中南部「連日多雨」的型態，有局部陣雨或雷雨，午後影響的範圍擴大，其中並有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，易致災、應注意；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時、天氣悶熱。
吳德榮說，最新(27日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「柯羅莎」今(27日)將持續增強至「中度」；與最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬圖類似，在關島北方海面，主要偏北而行，離台很遠、無影響。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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