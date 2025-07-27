聽新聞
0:00 / 0:00

玉山瓦拉米步道 風災後多處受損

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
玉山瓦拉米步道3.5公里處遭沖毀，玉管處人員冒險涉水巡視步道。圖／玉管處提供
玉山瓦拉米步道3.5公里處遭沖毀，玉管處人員冒險涉水巡視步道。圖／玉管處提供

近日因受到薇帕颱風影響，玉山國家公園東部園區目前仍未開放，玉管處指出，風災過後，台30線玉長公路0至10公里多處土石滑落路面，採單向車輛通行或是採機動管制，請遊客事先了解路況避免敗興而歸。

受連日強降雨影響，玉山國家公園內的瓦拉米步道多處災損。玉管處表示，巡查人員冒雨深入步道檢視損害情況，在3.5公里處發現小溪暴漲，溪水直接沖刷步道邊坡，岩石裸露、地面濕滑，部分段落需攀岩通行，極具危險性。人員背負裝備艱難前行，過程驚險萬分，呼籲遊客切勿自行進入山區。

8.1公里處的鋼棧橋，原為重要通道，卻因暴雨導致水量暴增，整座橋面被水勢淹沒，激流從上方飛瀉而下，幾無立足空間，恐危及行人安全。周邊坡面也有土石鬆動跡象，須密切觀察是否引發後續崩塌。

玉管處指出，已針對受損路段進行緊急封閉，並將儘速派員檢查橋梁結構與邊坡穩定性，評估是否需補強、改線或汰換設施。提醒民眾近期避免前往瓦拉米步道，以免受困山區或發生危險，並可至官方網站或粉專查詢開放狀況與最新公告。

颱風過境，瓦拉米步道受損嚴重，近期山區仍有降雨情形，地質不穩有土石崩落可能，請遊客避免安排入山旅遊，有關瓦拉米步道路況及台30線公路路況可上網查詢。

玉山 颱風 玉山國家公園

延伸閱讀

台中衡山基金會投入台南災區 92歲山區獨老住屋不再危險

嘉義市36處公園預計於7月底前完成清運

台南風災重創 南紡購物中心、吳修齊基金會各捐助千萬

高雄「這座橋」完工通車僅12年 河床土石進逼橋底畫面曝光

相關新聞

明晚起全台有雨！一整個禮拜溼淋淋 中南部雨勢大

明天起，一整周全台有雨。竹節草颱風雖已減弱為低氣壓，但受低壓帶影響，接下來一周各地天氣不穩，西半部將有局部短暫陣雨或雷雨，中南部...

部分負擔擬漲…擋輕症跑大醫院 台大院長憂：需求者恐不敢就醫

衛福部健保署近期端出「假日急症中心」規畫，未來輕症民眾若假日直接至醫院就醫，必須多掏錢，理由是要藉此緩解急診壅塞。台大醫...

4歲長髮公主剪頭髮 媽媽盼更多癌友都能獲得幫助

癌症希望基金會20年來持續募集頭髮為癌症化療落髮病友製作假髮，今天在高雄舉辦捐髮活動，一名4歲的台美混血長髮公主也在媽媽...

捷運內抽菸互嗆「低能兒」 北捷：追查旅客

北捷日前有對男女在捷運上抽菸嘻笑，並拍成影片上傳社群，北捷證實，目前正追查該旅客，後續將移請衛生局查處，依菸害防制法可處...

一周大事（114年7月20日~7月26日）

國內

名字消失！第三方平台訂機票頻出包

不少民眾自助旅遊會選擇方便比價的第三方訂票平台訂購機票，然而近期卻發生多起消費者透過第三方平台訂機票，卻因姓名出錯導致登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。