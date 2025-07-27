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病媒蚊指數升高 彰化嚴防登革熱

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
連日高溫多雨，登革熱疫情蠢蠢欲動，彰化縣衛生局呼籲民眾做好病媒蚊孳生源清除工作，全力防堵。圖／環保局提供
連日高溫多雨，登革熱疫情蠢蠢欲動，彰化縣衛生局呼籲民眾做好病媒蚊孳生源清除工作，全力防堵。圖／環保局提供

連日高溫多雨，登革熱疫情蠢蠢欲動，病媒蚊指數分為9級，據彰化縣衛生局調查全縣27個村里最新結果，有16個村里1級以上，其中永靖鄉獨鰲村達到7級，埤頭鄉合興村、永靖鄉竹子村為5級，達今年最高，衛生局呼籲社區做好病媒蚊孳生源清除工作。

彰化縣衛生局公布7月第3周病媒蚊密度布氏指數調查結果，調查全縣26鄉鎮的27個村里，永靖鄉獨鰲村為7級，埤頭鄉合興村、永靖鄉竹子村為5級，福興鄉外中村4級，指數在3級以上為登革熱紅燈警戒區，即要立即發動村里民眾辦理孳生源清除工作，以防疫情發生。

至於，彰化市延平里、溪州鄉成功村、花壇鄉白沙村、線西鄉溝內村、芳苑鄉信義村為2級；彰化市中央里、伸港鄉全興村、伸港鄉汴頭村、秀水鄉安東村、溪湖鎮平和里為1級，其餘受調查村里則是0。雖不易造成大流行，但仍可能發生散發性傳染病例或局部小規模流行。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，彰化縣今年共有5例登革熱確定病例，但均是境外移入，無本土病例，疫情已圍堵，目前病媒蚊指數升高，主要還是受下雨後的影響。

衛生局強調，病媒蚊對於叮咬對象並無選擇性，一旦社區內發生登革熱病例，則每一個人都有被感染的機會，呼籲民眾要切實做好「巡」、「倒」、「清」、「刷」病媒蚊孳生源清除原則，只要社區經常維持無病媒蚊孳生的最佳環境，就不必擔心登革熱流行。

彰化 登革熱 病媒蚊

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