今起中南部小心局部豪雨

今天起，一整周全台有雨。竹節草颱風昨雖已減弱為熱帶性低氣壓，但受低壓帶影響，接下來一周各地天氣不穩，西半部將有局部短暫陣雨或雷雨，中南部則下起大雨。中央氣象署預報員劉沛滕表示，今晚開始，中南部地區將出現局部大雨、豪雨，持續至周六才會雨勢減緩。

竹節草颱風昨上午已減弱為一般的低氣壓，再加上之前的范斯高颱風減弱的低氣壓，整體來說，本周台灣都處在一個比較明顯的低壓帶內。劉沛滕說，今明兩天，由於台灣都處於低壓帶，西半部地區將不定時出現短暫降雨，今天晚上到明天，中南部地區、北部中區都容易出現局部大雨、豪雨。

劉沛滕說，除持續受低壓帶影響，周二也吹起西南風，南部地區雨勢持續，會有陣雨或雷雨，中南部山區更可能有局部豪雨，雨勢將一路持續到周五。周六低壓強度雖減弱，雨勢轉小，但中南部仍有局部短暫降雨。

溫度部分，劉沛滕說，本周下雨且多雲，南部高溫上看卅一、卅二度，北部卅三度，若遇中午前後雨勢空檔，大台北及花東地區溫度上看卅五、卅六度。

此外，今年度第一波的天文大潮，今天是最後一天，氣象署提醒，南部沿海、東北部沿海仍要慎防漲潮。

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