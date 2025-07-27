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日滑手機10小時 13歲罹中度脂肪肝

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

脂肪肝不是大人專利。據研究顯示，每天螢幕使用時間超過五小時的青少年，罹患脂肪肝的風險多出兩倍，開業診所醫師王律婷表示，暑假期間兒少使用3Ｃ產品時間變多，容易讓未來出現肝臟疾病的風險增加。

王律婷說，有一位年僅十三歲的青少年，身高一六○公分、體重七十二公斤，被檢查出有中度脂肪肝，肝功能指數（ＡＬＴ）七十二Ｕ／Ｌ，正常值需在四十五以下。詢問該青少年生活習慣，發現每天使用3Ｃ產品超過十小時，連吃飯時也不離手機

王律婷說，美國先前發表一項大型研究，調查七三一名十二至十七歲青少年，發現每天使用3Ｃ超過五小時者，脂肪肝盛行率高達百分之廿七，遠高於使用3Ｃ較少者的百分之十六點一，即便排除體重、飲食、運動等變因，過度使用3Ｃ本身仍會提高二點一倍罹患脂肪肝的風險。

另一篇研究指出，每多坐一分鐘，就增加肝硬化和重度肝脂肪病變的風險，並且肝酵素（ＡＬＴ、ＡＳＴ、ＧＧＴ）濃度隨之上升，代表肝臟可能正在受損。

王律婷提醒，脂肪肝初期通常沒有明顯症狀，卻可能進一步引發肝發炎、肝纖維化甚至肝硬化。若孩子屬於「久坐、愛用3Ｃ、體重偏重」族群，就屬於脂肪肝高風險對象。

王律婷建議，家長可協助孩童，每天使用3Ｃ不超過兩小時，假日設置「無螢幕時段」，多鼓勵戶外活動，每天至少有六十分鐘中等強度以上的活動，調整飲食習慣，減少含糖飲與炸物甜食，建立規律作息，最後是定期檢查，一旦孩子體重過重，應提早就醫。

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