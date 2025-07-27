名字消失！第三方平台訂機票頻出包

不少民眾自助旅遊會選擇方便比價的第三方訂票平台訂購機票，然而近期卻發生多起消費者透過第三方平台訂機票，卻因姓名出錯導致登機受阻、權益受損的案例。旅遊達人提醒，機票姓名要和護照上一模一樣，訂完後也務必確認電子機票顯示名稱，確保登機順利。

曾姓讀者向本報投訴，指透過第三方訂票平台訂機票，訂票過程中已仔細核對姓名，確保輸入無誤。然而，出票後，機票上的姓氏竟只顯示一個字母「T」，讓他被迫現場自費購買另一張機票，才得以順利出行。

另起案例則發生在一位擁有法文姓名的旅客身上。該旅客同樣透過第三方平台訂購機票，出票後卻發現機票上的中間名未完整顯示，幾經波折，平台總算修正機票資訊。然而，網路報到時，卻再次發現中間名錯誤。

該旅客表示，平台客服聲稱是航空公司系統問題，因字數限制導致中間名顯示不全，要求旅客自行聯繫航空公司處理；航空公司卻稱，從哪訂的機票就透過哪裡處理的回應，讓他感覺被踢皮球，無奈又苦惱。

資深航空公司地勤說，過往較常發生的姓名錯誤是First Name（名）、Last Name（姓）的順序寫錯、姓名拼錯、稱謂選擇錯誤（如Mr.、Ms.）等，多數可以透過支付手續費用後直接向訂票單位申請更改。不過部分國家因法律規定允許姓名變更，如冠夫姓等，若機票上姓名與護照不符，必須提供相關的法律證明文件，航空公司或平台才會受理。

旅遊達人傑西大叔說，台灣人常見的困擾可能是護照姓名欄位上會出現「，」或者用「–」來區分名字，甚至是不同拼音之間的空格，很多人會直覺地跟著輸入，但這在航空公司的訂票系統裡是絕對不允許的，任何標點符號，包括逗號、那一橫，或是空格，都會被視為無效字元。

他強調，不論跟誰買機票，購票後一定要拿電子機票跟護照進行核對，這樣要修改都還有時間轉圜，千萬別等到班機起飛當天才發現。

地勤提醒：拼音要跟護照相同

為了方便首次申請護照的民眾，外交部在「外文姓名中譯英系統」中提供至少四種不同的拼音選項，再加上中文名字的拼音，可能因地域性的發音習慣而產生不同的英文寫法，導致同一個中文字，可能出現不同拼音。

航空公司地勤強調，民眾在訂購國際機票時，務必以「護照上所登載的英文拼音」為唯一依據，切勿因為個人習慣或其他因素，自行更改使用不一樣的拼音系統，否則將無法順利報到登機。

旅遊達人傑西大叔也提到，有些原住民的族語姓名英文字母很長，若超過卅九個字也會有點麻煩。若民眾怕麻煩或擔心輸入錯誤，建議找合格旅行社協助開立機票。

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