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假日輕急症中心計畫 台大：急診假日檢傷 不該丟給民眾

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
為緩解醫院急診壅塞，健保署近期端出「假日輕急症中心」規畫。不過台大醫院長吳明賢憂心，，若調整大醫院的部分負擔，恐讓真正需要照顧的患者因價格不敢就醫。本報資料照片
為緩解醫院急診壅塞，健保署近期端出「假日輕急症中心」規畫。不過台大醫院長吳明賢憂心，，若調整大醫院的部分負擔，恐讓真正需要照顧的患者因價格不敢就醫。本報資料照片

為緩解醫院急診壅塞，健保署近期端出「假日輕急症中心」規畫，輕症患者假日應優先至假日輕急症中心，若直奔醫院急診，恐須多掏錢。不過台大醫院吳明賢憂心，造成醫院急診壅塞的是「重症」且需等待住院的患者，並非是輕症，若調整大醫院的部分負擔，恐讓真正需要照顧的患者因價格不敢就醫。

為了舒緩醫院急診壓力，健保署近期提出「假日輕急症中心」構想，計畫仿效歐美，另設假日急診中心，以收治檢傷分類第四、第五類的輕症患者為主，預計年底試辦。至於收費部分，部分負擔推估會低於醫院現行的七五○元，但略高於診所一五○元，但如果輕症患者於假日，仍執意選擇醫院急診，醫院收取的部分負擔將會提高。

不過吳明賢說，目前輕症患者並非是急診壅塞主因，以台大醫院為例，在急診等候的病人，多為需要住院病床者，輕症病人即使至急診就醫，經醫師問診後，很快就會請回。

吳明賢還提到，若將檢傷責任丟給民眾，並不公平，因為判斷輕重症，對臨床醫師而言都是一大考驗，更何況是未經訓練的民眾，民眾根本沒有能力區分。

假設一位患者出現發燒，看似是輕症，但很可能也會衍生為重症，反之，也有民眾自認是重症，就醫後經診斷才知道其症狀其實是輕症，醫學具有不確定性，即使是相同診斷，嚴重程度也可能不同。

吳明賢說，健保署以價制量，立意良善，但最近一次醫療院所調漲部分負擔，讓醫學中心急診部分負擔達到七五○元後，已讓就醫民眾減少，若要再調漲，可能會讓真正需要照顧，但經濟困難的患者，因害怕高價不敢就醫，最終會讓分級醫療的政策出現反效果。

不過，吳明賢也說，假日輕急症中心的概念正確，類似做法在流感大流行時，醫學中心就曾經執行過，在急診室設置類流感篩檢中心，因發燒、呼吸道症狀就醫民眾，由耳鼻喉科醫師、感染科醫師、家醫科醫師問診，若發現確診，盡快分流處置。他強調，若能在地點、人力、獎勵上給予最大的誘因，此政策才有機會成功。

公會：應獎勵急症診所假日開診

醫師公會理事長周慶明說，假日輕急症中心收費尚未定案，倘若價格提升，一定會有人受限於價格，而降低就醫意願。

健保署計算全台診所假日開診率約為兩成，周慶明認為，應排除非急症科別的診所，如復健科等，重新統計可處理急症的科別，如可診斷呼吸道感染的小兒科、耳鼻喉科、家醫科等，公會建議，健保署可給予處理急症的診所獎勵，提高假日開診率，同步設置假日輕急症中心，雙軌並行。

健保 診所 吳明賢 部分負擔 台大醫院

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