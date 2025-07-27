《蔚藍檔案》X《味王》聯名登場，吃泡麵拿虛寶，再抽限定周邊！
NEXON旗下手機遊戲《蔚藍檔案》將於 8 月 1 日起，攜手台灣知名泡麵品牌「味王」展開聯名合作，推出 4 款擁有聯名限定視覺的碗裝泡麵！
活動期間內，凡於全台指定通路購買聯名泡麵並完成登錄發票，不僅可獲得遊戲虛寶序號，還有機會參加聯名限定實體周邊。做為科技的結晶，泡麵與「奇普托斯」的學生們可說是再適合不過了！
活動期間內，玩家只要購買聯名款碗裝泡麵（紅燒牛肉湯麵／香菇肉羹湯麵／鮮蝦湯麵／麻油雞湯麵），並於活動頁面登錄發票，即可獲得一組虛寶序號！序號內容包含「信用貨幣」，以及本次聯名限定的「好感度道具」，讓老師們在遊戲中能快速提升與學生的羈絆好感！此外，完成發票登錄並填寫表單，即可獲得參加實體周邊抽獎的資格，有機會一舉收下「聯名限定資料夾」＋「聯名限定鐳射票卡組」兩項獨家好禮！
本次聯名商品將於7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商、美廉社、家樂福超市等全台通路陸續鋪貨，由於各通路上架時間略有不同，建議老師們可多留意鄰近門市或其他販售據點。更多活動詳情與後續公告，將陸續公布於《蔚藍檔案》官方粉絲團與活動網頁。老師們，平日除了儲備青輝石，也是時候儲備糧食了吧？
《蔚藍檔案》官方粉絲團：https://www.facebook.com/TW.BlueArchive/
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《蔚藍檔案》官方網站：https://bluearchive.nexon.com/events/2025/04/update
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