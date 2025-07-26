海洋獨立音樂大賞爭霸揭曉 「DrunkMonk撞克茫客」奪得海洋大賞

2025新北市河海音樂季—貢寮場海洋音樂祭，今天進行「海洋獨立音樂大賞」10強決賽，最終由DrunkMonk撞克茫客奪得海洋大賞。2024年海洋大賞得主餵飽豬，特別到現場將海洋旗傳承給今年大賞得主，象徵原創音樂精神的傳遞與延續。

新北市觀光旅遊局表示，市府長期致力推動原創音樂的發展，堅持為音樂創作者打造自由發聲的舞臺。今年海洋獨立音樂大賞延續理念，歷經激烈選拔，10組樂團脫穎而出，登上今天決賽舞台，展現各自風格的原創作品，呈現出多元且豐富的音樂樣貌。

在評審團專業審查與多方面評比下，最終由DrunkMonk撞克茫客榮獲海洋大賞及海洋旗殊榮，評審團大獎得主是MazBar & Lalan，卜星慧樂團獲頒海洋之星獎項。

新北市副市長陳純敬表示，期盼透過河海音樂季這個平台，持續為台灣音樂創作者提供被看見的機會，讓原創的力量不斷發光發熱，為樂壇注入更多活力與可能性。

今天在福隆海水浴場沙灘，除了海洋獨立音樂大賞10強較量，貢寮場海洋音樂祭同樣熱力全開，邀請雨國 Kingdom of Rain、餵飽豬以及血肉果汁機登台，三組風格迥異、能量爆棚的樂團輪番演出，讓貢寮海邊在夕陽與音樂交織下，迴盪著夏日專屬的搖滾節奏。

觀光局表示，明天貢寮場海洋音樂祭將邀請宋德鶴、12BH、南西肯恩、Hello Nico、老王樂隊、老破麻O.S.D以及 GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治等樂團接力開唱，同步提供線上即時轉播，無法親臨現場的樂迷也可在Yahoo線上直播收看。相關訊息可上新北市觀光旅遊網、新北市河海音樂季臉書粉絲專頁、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。 2025新北市河海音樂季—貢寮場海洋音樂祭，今天進行「海洋獨立音樂大賞」10強決賽，吸引民眾到福隆海水浴場享受夏日沙灘與音樂的狂熱氛圍。圖／新北觀光局提供 新北市副市長陳純敬出席海洋大賞頒獎儀式，2024年海洋大賞得主「餵飽豬」也特別到現場傳承海洋旗，象徵原創音樂精神的傳遞與延續。圖／新北觀光局提供 2025新北市河海音樂季—貢寮場海洋音樂祭，今天進行「海洋獨立音樂大賞」10強決賽，「卜星慧樂團」獲頒海洋之星獎項。圖／新北觀光局提供 2025新北市河海音樂季—貢寮場海洋音樂祭，今天進行「海洋獨立音樂大賞」10強決賽，「MazBar & Lalan」獲得評審團大獎。圖／新北觀光局提供 貢寮場海洋音樂祭活動兩日進駐多樣的美食攤位，讓參加遊客盡情享受音樂和美食。圖／新北觀光局提供

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