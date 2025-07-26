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世大運羽球／丁彥宸12局全勝男單奪金 王子維後首人

今彩539第114181期 頭獎槓龜

中央社／ 台北26日電

今彩539第114181期開獎，中獎號碼29、14、23、15、18；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎156注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼948，壹獎41注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼4985，壹獎2注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣 今彩539

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