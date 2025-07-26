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佛光緣美術館總館30周年紀念展揭幕 星雲大師5大珍貴藏品亮相

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
如常法師（左）今天擔任導覽，向故宮博物院長蕭宗煌等嘉賓介紹佛光山佛光緣美術館始末。記者王昭月／攝影
如常法師（左）今天擔任導覽，向故宮博物院長蕭宗煌等嘉賓介紹佛光山佛光緣美術館始末。記者王昭月／攝影

佛光山佛光緣美術館總館30周年紀念展今天開幕，特選5件星雲大師生前自印度迎請的藏品展示，並邀楊惠姍等30名藝術家與會，每件展品都承載著深厚的時代記憶，更呈現星雲大師一生致力推廣美學的情懷。

「美學無界」30周年紀念展特選的5件珍貴文物，包括釋迦牟尼佛成道像、樓永譽的毫芒牙雕「觀世音普門品」、清代「玉如意」及當年30歲的楊英風為大師雕塑的第一尊佛像，更有來自佛陀涅槃聖地的塔磚與恆河金沙，每件均是星雲大師藝術弘法的最佳見證。

這次特展以「初心」、「綻放」、「願心」為主軸，系統呈現美術館創立源起、發展成果及未來展望，佛光緣美術館總館長如常法師親向與會嘉賓導覽，介紹到釋迦牟利佛成道像時，故宮博物院院長蕭宗煌還特別體驗拉100公斤重佛像的滋味。

佛光緣美術館創建於1994年，至今全球有27座分館，隨侍星雲大師多年的開山寮特助慈惠法師說，早年佛光山創建經費有限，大師堅持在有限空間中設立美術館陳列信徒捐贈的珍品。之後大師覺得展場太小，即由小房間擴展至800坪規模，最後創設規模宏偉的佛陀紀念館。

慈惠法師指大師致力推廣美學，一生不喜歡霸氣，擘畫的建築再大，卻都柔美。像佛光山大雄寶殿，建築宏大卻毫無壓迫感，美感正來自屋簷斜邊柔和的線條，大師總強調「禪即是美」。

故宮博物院長蕭宗煌指星雲大師當年為興建佛光大學，展開托缽勸募行動，獲得張大千等知名藝術家響應，進而促成佛光緣美術館誕生，星師弘法不只是信仰的傳遞，更藉由「真、善、美」來實踐。

佛光山佛光緣美術館總館30周年紀念展今天開幕，特選玉如意等5件星雲大師珍貴藏品展示，並邀楊惠姍、洪根深等30名藝術家與會。記者王昭月／攝影
佛光山佛光緣美術館總館30周年紀念展今天開幕，特選玉如意等5件星雲大師珍貴藏品展示，並邀楊惠姍、洪根深等30名藝術家與會。記者王昭月／攝影
佛光山佛光緣美術館總館30周年紀念展昨天開幕，特選釋迦牟利佛成道像等星雲大師5件珍貴藏品展示，並邀楊惠姍等30名藝術家與會。記者王昭月／攝影
佛光山佛光緣美術館總館30周年紀念展昨天開幕，特選釋迦牟利佛成道像等星雲大師5件珍貴藏品展示，並邀楊惠姍等30名藝術家與會。記者王昭月／攝影
佛光山佛光緣美術館總館30周年紀念展今天開幕，特選金沙等5件星雲大師珍貴藏品展示。記者王昭月／攝影
佛光山佛光緣美術館總館30周年紀念展今天開幕，特選金沙等5件星雲大師珍貴藏品展示。記者王昭月／攝影
故宮博物院長蕭宗煌當場體驗拉100公斤重佛陀成道像的滋味。記者王昭月／攝影
故宮博物院長蕭宗煌當場體驗拉100公斤重佛陀成道像的滋味。記者王昭月／攝影
佛光山佛光緣美術館總館30周年紀念展開幕，特選5件星雲大師生前自印度迎請的藏品展示，並邀楊惠姍等30名藝術家與會，呈現星雲大師一生致力推廣美學的情懷。記者王昭月／攝影
佛光山佛光緣美術館總館30周年紀念展開幕，特選5件星雲大師生前自印度迎請的藏品展示，並邀楊惠姍等30名藝術家與會，呈現星雲大師一生致力推廣美學的情懷。記者王昭月／攝影

美術館 佛光山 星雲大師

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