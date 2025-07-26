快訊

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

聽新聞
0:00 / 0:00

明晚起全台有雨！一整個禮拜溼淋淋 中南部雨勢大

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
本報資料照片
本報資料照片

明天起，一整周全台有雨。竹節草颱風雖已減弱為低氣壓，但受低壓帶影響，接下來一周各地天氣不穩，西半部將有局部短暫陣雨或雷雨，中南部則下起大雨。交通部氣象署預報員說，周日晚上開始，中南部地區將出現局部大雨、豪雨，持續至下周六（8月2日）才會雨勢減緩。

交通部氣象署預報員劉沛滕說，明後兩天都處於低壓帶，西半部地區將不定時出現短暫降雨，明天晚上到後天，中南部地區、北部中區則容易出現局部大雨、豪雨。

劉沛滕說，除持續受低壓帶影響，下周二也吹起西南風，南部地區雨勢持續，會有陣雨或雷雨，中南部山區更可能有局部豪雨，雨勢將持續到下周五。下周六低壓強度雖減弱，雨勢轉小，但中南部仍有局部短暫降雨。

溫度部分，劉沛滕說，下雨且多雲，南部高溫31、32度，北部高溫有33度，若遇中午前後雨勢空檔，大台北及花東地區溫度上看35、36度。

豪雨 高溫 雷雨

延伸閱讀

中南部明起7天容易下雨 粉專：要有下到生菇心理準備

罷免投票日出門帶雨具 氣象署：下周中南部留意短延時豪雨 這天更劇烈

彰化香莢蘭受78豪雨侵襲損失 獲公告為現金救助及低貸地區

氣象署發布豪雨特報 屏東縣有局部大雨或豪雨

相關新聞

明晚起全台有雨！一整個禮拜溼淋淋 中南部雨勢大

明天起，一整周全台有雨。竹節草颱風雖已減弱為低氣壓，但受低壓帶影響，接下來一周各地天氣不穩，西半部將有局部短暫陣雨或雷雨，中南部...

部分負擔擬漲…擋輕症跑大醫院 台大院長憂：需求者恐不敢就醫

衛福部健保署近期端出「假日急症中心」規畫，未來輕症民眾若假日直接至醫院就醫，必須多掏錢，理由是要藉此緩解急診壅塞。台大醫...

4歲長髮公主剪頭髮 媽媽盼更多癌友都能獲得幫助

癌症希望基金會20年來持續募集頭髮為癌症化療落髮病友製作假髮，今天在高雄舉辦捐髮活動，一名4歲的台美混血長髮公主也在媽媽...

捷運內抽菸互嗆「低能兒」 北捷：追查旅客

北捷日前有對男女在捷運上抽菸嘻笑，並拍成影片上傳社群，北捷證實，目前正追查該旅客，後續將移請衛生局查處，依菸害防制法可處...

低壓帶與西南風挾水氣 27日起中南部雨下整週

氣象署今天表示，未來一週天氣受到低壓帶影響，加上29日起西南風帶來水氣，中南部可能雨下一整週，預計8月2日雨勢才會稍微趨...

育兒指導員擴大服務孕婦 脆弱家庭3個月內再通報率降至1.21%

衛福部今舉辦「強化社會安全網績優人員與團體頒獎典禮」，行政院秘書長龔明鑫指出，現今社會、家庭問題愈趨複雜，同時涉及社會、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。