明晚起全台有雨！一整個禮拜溼淋淋 中南部雨勢大

明天起，一整周全台有雨。竹節草颱風雖已減弱為低氣壓，但受低壓帶影響，接下來一周各地天氣不穩，西半部將有局部短暫陣雨或雷雨，中南部則下起大雨。交通部氣象署預報員說，周日晚上開始，中南部地區將出現局部大雨、豪雨，持續至下周六（8月2日）才會雨勢減緩。

交通部氣象署預報員劉沛滕說，明後兩天都處於低壓帶，西半部地區將不定時出現短暫降雨，明天晚上到後天，中南部地區、北部中區則容易出現局部大雨、豪雨。

劉沛滕說，除持續受低壓帶影響，下周二也吹起西南風，南部地區雨勢持續，會有陣雨或雷雨，中南部山區更可能有局部豪雨，雨勢將持續到下周五。下周六低壓強度雖減弱，雨勢轉小，但中南部仍有局部短暫降雨。

溫度部分，劉沛滕說，下雨且多雲，南部高溫31、32度，北部高溫有33度，若遇中午前後雨勢空檔，大台北及花東地區溫度上看35、36度。

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