低壓帶與西南風挾水氣 27日起中南部雨下整週
氣象署今天表示，未來一週天氣受到低壓帶影響，加上29日起西南風帶來水氣，中南部可能雨下一整週，預計8月2日雨勢才會稍微趨緩。
颱風竹節草上午減弱為一般低氣壓，海面上颱風剩下柯羅莎。根據中央氣象署網站，柯羅莎今天下午2時的中心位置在鵝鑾鼻東方2470公里處，以每小時20公里速度，向北北東進行。
氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，輕度颱風柯羅莎未來大致上持續往北移動，不影響台灣，預計4天後柯羅莎將慢慢接近日本東南邊海面，後續可能往東北方向轉彎且強度逐漸減弱。
劉沛滕表示，未來一週天氣受到低壓帶影響，28日之前西半部可能有局部降雨，而他提醒，需留意明晚至28日中南部地區、北部山區將出現一波明顯雨勢，屆時可能會有局部大雨或短延時豪雨。
至於7月29日至8月1日天氣，劉沛滕指出，除了低壓帶影響外，還有西南風帶來水氣，南部地區、中部山區雨勢可能達到局部豪雨或大雨等級，而中部平地也會有大雨，其他像是北部、東半部則是以午後雷陣雨為主的天氣型態。
劉沛滕表示，8月2日儘管低壓帶稍微減弱，但仍有西南風帶來迎風面水氣，因此中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，不過整體雨勢不會像週間明顯。
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