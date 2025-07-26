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部分負擔擬漲…擋輕症跑大醫院 台大院長憂：需求者恐不敢就醫

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢提出擔憂，輕症民眾即使至急診就醫，也很快就會請回，造成壅塞的是等待住院病人，若調漲部分負擔，恐讓真正需要醫院照顧的民眾，擔心高價不敢至醫院。圖／台北市醫師公會提供
台大醫院院長吳明賢提出擔憂，輕症民眾即使至急診就醫，也很快就會請回，造成壅塞的是等待住院病人，若調漲部分負擔，恐讓真正需要醫院照顧的民眾，擔心高價不敢至醫院。圖／台北市醫師公會提供

衛福部健保署近期端出「假日急症中心」規畫，未來輕症民眾若假日直接至醫院就醫，必須多掏錢，理由是要藉此緩解急診壅塞。台大醫院院長吳明賢提出擔憂，輕症民眾即使至急診就醫，也很快就會請回，造成壅塞的是等待住院病人，若調漲部分負擔，恐讓真正需要醫院照顧的民眾，擔心高價不敢至醫院，有研究顯示，部分負擔漲愈高，愈容易發生反效果。

全民健保制度為社會保險制，設立初衷是為避免民眾因病而貧，讓經濟困難民眾也看得起病，應是健保政策原則。吳明賢表示，健保署以價制量立意良善，近期調漲後，醫學中心急診部分負擔目前是750元，這已讓就醫民眾減少，要再調漲，擔心反而讓真正需要照顧的民眾，若本身經濟困難，會害怕高價而不敢至醫院就醫，讓政策出現反效果，這在保險制度設計中，一直是爭議性話題，如何取捨考驗智慧。

健保署拿急診壅塞為假日急症中心政策背書，不過，吳明賢坦言，輕症病人不是急診壅塞主因，以台大醫院為例，在急診等候的病人，多為需要住院病床者，輕症病人即使至急診就醫，醫師問診後很快就請回，何況輕重症判斷，就連對臨床醫師都是一大考驗，民眾沒有能力區分，有時輕症症狀也會衍生為重症，當然也有民眾自認重症，就醫後才發現其實是輕症，醫學具有不確定性，即使是相同診斷，嚴重程度也可能不同。

吳明賢表示，假日急症中心政策概念正確，類似做法在流感大流行時，醫學中心就曾經執行過，在急診室設置類流感篩檢中心，因發燒、呼吸道症狀就醫民眾，由耳鼻喉科醫師、感染科醫師、家醫科醫師問診，若發現確診，盡快分流處置。不過，要執行這項政策，有地點、人力、獎勵3大因素必須考慮，才有望成功。

假日急症中心選址必須方便民眾，吳明賢說，人人都希望台大醫院開在自家附近，假日急症中心地點設在哪裡是一大考驗，而大醫院急診醫師輪值已很辛苦，不可能要求急診醫師支援，誰來負責看診也需要研議，另，政策「不能老是靠犧牲奉獻」，否則醫師熱情會被燃燒殆盡，必須給予至假日急症重心看診的醫師足夠獎勵，制度才能永續經營。

醫師 輕症 健保署

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