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育兒指導員擴大服務孕婦 脆弱家庭3個月內再通報率降至1.21%

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
行政院秘書長龔明鑫出席強化社會安全網績優人員與團體頒獎典禮。記者李青縈／攝影
行政院秘書長龔明鑫出席強化社會安全網績優人員與團體頒獎典禮。記者李青縈／攝影

衛福部今舉辦「強化社會安全網績優人員與團體頒獎典禮」，行政院秘書長龔明鑫指出，現今社會、家庭問題愈趨複雜，同時涉及社會、教育、就業等，社會安全網提供便民服務網路；他感謝專業人員付出，目前社會福利中心服務近7萬個脆弱家庭，大幅降低3個月後再度被通報為保護案件比率至1.21%。

另，衛福部政務次長呂建德，社會安全網2.0草案已送交行政院審議，針對超高齡、少子化、科技化三方向加強，其中擴大「育兒指導員」服務對象至孕婦，提供新生兒照顧指導，也預防兒虐事件。

獲獎對象包含社會工作、心理衛生、毒品防制、教育輔導及就業服務等專業人員。行政院政務委員陳時中指出，典禮並非單純頒獎表揚、獎勵第一線工作者，更希望社會對社安工作者多一份理解；這些工作繁重、風險高，以前要獲得關注多是案發後的批評，希望社會多一些理解跟支持，讓他們提振士氣。

龔明鑫表示，社會安全網運作關鍵在於跨領域整合與精準派案，現行22處集中篩派案中心，合計處理通報案件近39萬件，派案評估完成率高達99.99%。全國156處社會福利服務中心，服務超過6萬8千戶脆弱家庭，三個月內再入保護通報比例降至僅1.2%。

另，精神疾病合併多重議題的個案，可在全國55處社區心理衛生中心，涵蓋率也達96.99%，逐步擴大基層心理健康服務。呂建德也說，為協助經濟弱勢穩定生活，衛福部與勞動部合作的就業服務方案，使弱勢失業者就業推介比率提升至78.42%，讓民眾經濟自主。

在兒少保護，呂建德說，衛福部已與12家醫院合作設立區域醫療整合中心，處理複雜虐待案件，並推動兒少發展帳戶制度，目前存款參與率達88%。

社安網計畫明年將開啟2.0，呂建德補充將關注三大方向，一是超高齡社會下獨居長者的關懷措施加強；第二是少子化下擴大「育兒指導員」，讓第三孕期、第四孕期的孕婦有新生兒育兒指導，也降低兒虐事件發生。第三是導入科技手段，提升系統服務效能。

呂建德 衛福部

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