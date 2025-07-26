加班車列車長無人接班 台鐵延誤16分鐘

首波罷免案投開票今天舉行，台鐵加開5371次七堵至台東新自強號，行駛至潮州站時，列車長竟找不到人接班，經緊急派人接手，列車延誤約16分鐘。台鐵表示，將追究責任。

24位國民黨立委罷免案及遭停職的新竹市長高虹安罷免案，今天投開票。因應旅運需求增加，台鐵週末加開列車疏運，包含今天1列5371次七堵至台東新自強號，但傳出列車行駛至潮州站時，列車長找不到人接班的情況。

台鐵表示，因高雄車班派班副組長誤植加班車日期，導致漏派車長值乘；車班接獲通知後，立即指派待班車長上車值乘。

針對這起漏派車長值乘疏失，造成列車延誤約16分鐘才發車。台鐵表示，南區營運處將檢討並改善，同時追究相關失職人員責任，避免類似情形再度發生。

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