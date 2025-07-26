加班車列車長無人接班 台鐵延誤16分鐘
首波罷免案投開票今天舉行，台鐵加開5371次七堵至台東新自強號，行駛至潮州站時，列車長竟找不到人接班，經緊急派人接手，列車延誤約16分鐘。台鐵表示，將追究責任。
24位國民黨立委罷免案及遭停職的新竹市長高虹安罷免案，今天投開票。因應旅運需求增加，台鐵週末加開列車疏運，包含今天1列5371次七堵至台東新自強號，但傳出列車行駛至潮州站時，列車長找不到人接班的情況。
台鐵表示，因高雄車班派班副組長誤植加班車日期，導致漏派車長值乘；車班接獲通知後，立即指派待班車長上車值乘。
針對這起漏派車長值乘疏失，造成列車延誤約16分鐘才發車。台鐵表示，南區營運處將檢討並改善，同時追究相關失職人員責任，避免類似情形再度發生。
🌀最新颱風動態
▪️三颱鼎立！「路徑天女散花」避開台灣 專家提醒：天氣仍不穩
▪️今年首次3颱並存 范斯高外圍環流衝擊北、宜 明天輪到中南部
▪️范斯高、竹節草有「藤原效應」 吳德榮：今明雙颱環伺 下周中南部多雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言