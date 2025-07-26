4歲長髮公主剪頭髮 媽媽盼更多癌友都能獲得幫助
癌症希望基金會20年來持續募集頭髮為癌症化療落髮病友製作假髮，今天在高雄舉辦捐髮活動，一名4歲的台美混血長髮公主也在媽媽陪伴下，前來參與如此有意義的活動。媽媽希望讓孩子從小就能幫助他人，更期盼為同樣化療中的外公祈福，也鼓勵更多人能夠捐出秀髮，讓落髮病友能勇敢面對社會眼光。
4歲長髮公主允潔的媽媽提到，自己本身也曾是癌症患者，因此能明白病友們的心情，為了讓允潔能夠捐髮參與公益，允潔從8個月大之後就一直留著頭髮到現在，這次算是她有記憶以來第一次剪頭髮，讓允潔有點緊張，不過幸好已經提前整年做心理建設，讓允潔順利完成捐髮，更盼為正在化療中的允潔外公祈福。
癌症希望基金會自2002年成立假髮銀行，提供癌友免費租借及專業造型服務，2006年開始募集真髮製作假髮，2015年基金會擴大計畫，邀請社會大眾參與捐髮行動，期盼讓癌友能夠戴上假髮，重拾美麗與自信，並積極面對治療。
今天一同參與的還有曾是癌症病友的姿君，她說因為自己曾罹癌落髮，更懂病友面對落髮時的恐慌，而且不只自己慌，連家人也恐慌，當時因為孩子年紀還小，甚至害怕地問「為什麼媽媽會變光頭」，但在假髮租借幫助下，讓她能重拾生活信心，也從化療結束後堅持蓄髮，想從被幫助者成為幫助者，今天終於換她能夠幫助其他人。
癌症希望基金會今天一共有62名捐髮者參與捐髮活動，其中7成5為首次捐髮者，不少還是小朋友，也有男生留長髮就是為了能捐髮幫助癌症病友。
癌症希望基金會副董事長羅盛典表示，謝謝每大家與基金會一起挺癌友、傳遞希望，每年募髮活動他都親自參與，能親眼看到這麼多人為了幫助癌友，一起剪下細心呵護的長髮，這份感動難以言喻。
希望基金會表示，捐髮者條件除了必須頭髮未染燙，還需留有30公分以上長度的髮束才能捐髮，基金會收集髮束後會集合6到8名捐髮者提供的髮量，製作每一頂假髮，提供癌症落髮患者租借，讓癌症病友能重拾生活信心、積極面對病情治療。
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