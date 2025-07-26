藥品研發上市時程壓力增 專家：審查採跨國合作成趨勢

為加速藥品審查，國際上許多國家採取藥品審查互相或單向認證機制。藥品法規學會副秘書長蔡懿玲說，目前就連藥品審查龍頭如美國食藥局（FDA）、歐洲藥品局（EMA）等，都朝向國際合作方向發展，各國政策有些是分工合作，合作國家彼此負責部分審查流程，審查機制較弱的國家則採取直接承認他國審查。

蔡懿玲強表示，過去各國食品藥物主管機關，講求獨立審查能力，隨全球藥品研發與上市時程壓力增大，加上病人用藥需求緊迫，單一國家無法獨力面對複雜的藥物上市監管挑戰，各國已逐漸嘲笑資源共享、專業互補方向，加速重要醫藥品產業發展，除審查機制彼此分工外，也有部分國家組成區域信賴組織，彼此合作審查藥品，「國際和最不再是選項，而是必然趨勢。」

我國政治地位敏感，國際合作經常碰壁。蔡懿玲說，這可能導致藥品審查國際合作疑慮，不過，只要透過「制度對齊工具」，確認我國制度符合國際標準，要做到國際合作並非難事。台灣有很好的審查制度，食藥署與產官學溝通密切，我國也已參加國際醫藥法規協和會（ICH），未來應持續跨國對話，促成更多合作機會。

食藥署副署長王德原表示，國內藥品法規必須與國際法規接軌，才能促成合作，且法規用途除確保品質、安全、療效外，也要協助國內業界產業發展，才是最具全面性的法規；國際藥界強調法規「調和」，在與國際法規接軌、幫助國內產業基礎下，食藥署會滾動式調整法規，例如藥品諮詢輔導計畫，今年已放寬對象，幫助業者盡快進入法規環境，讓產品盡快落地上市。 藥品法規學會副秘書長蔡懿玲說，目前就連藥品審查龍頭如美國食藥局（FDA）、歐洲藥品局（EMA）等，都朝向國際合作方向發展。記者林琮恩／攝影

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