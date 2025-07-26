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古拉爵員工舔抹布又舔餐檯 高雄衛生局將開罰業者

中央社／ 高雄26日電

高雄夢時代「義式屋古拉爵」餐廳昨天爆出有員工舔抹布又舔餐檯，相關影片在網路上引發爭議。高雄衛生局表示，此舉動違規，將依法開罰業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

有網友在社群媒體Instagram上傳古拉爵員工不當舉動影片，不少人留言直呼，真的很噁心，以後不敢吃了。

高雄市衛生局今天接獲通報後派員調查並表示，影片中行為已違反「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」，將依「食品安全衛生管理法」第47條規定，對業者裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局強調，業者應依「食品良好衛生規範準則」加強從業人員及作業場所衛生管理，以維護消費者健康。

古拉爵所屬的雲雀國際股份有限公司今天透過聲明回應，已確認影片屬實，古拉爵高雄夢時代店在25日事發當天已全面消毒，食材全面廢棄，進行內部稽查。

雲雀國際公司表示，該員工個人行為已違反職業操守與食品衛生規範，公司深感震驚並嚴正譴責。後已告知此員工的家長、老師，也即刻停止排班，並將依內部程序懲處，絕不寬貸。

影片 衛生局

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