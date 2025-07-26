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捷運內抽菸互嗆「低能兒」 北捷：追查旅客
北捷日前有對男女在捷運上抽菸嘻笑，並拍成影片上傳社群，北捷證實，目前正追查該旅客，後續將移請衛生局查處，依菸害防制法可處2千元以上、1萬元以下罰鍰。
影片中可見年輕男女在捷運站月台背對保全人員點煙，互嗆「低能兒！瘋子誒，有人在錄影」等，隨即將煙丟在地上，用腳踩熄。
北捷表示，目前積極追查影片中旅客，並調閱相關監視畫面進行查證，後續確認有違規事實並取得相關資訊後，將開立「台北捷運系統菸害檢查紀錄表」，移請衛生局查處。
北捷說，依菸害防制法規定，大眾運輸工具、車站等場所全面禁菸，違者處2000元以上，1萬元以下罰鍰。為維護旅客權益，已於各出入口明顯處張貼彩色圖文禁菸指標，並定時派員加強巡視留意，若發現違規吸菸行為，立即進行勸阻，以及開立「台北捷運系統菸害檢查紀錄表」，移請轄區衛生局依權責查處。
北捷說，呼籲旅客如遇異常狀況，列車上可立即按壓對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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