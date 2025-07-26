古拉爵員工「舔抹布再舔餐檯」影片下架！網友：他如果舔馬桶就沒事

食安亂象不僅愈來愈多，還屢破正常思維！高雄夢時代百貨內的義式餐廳「義式屋古拉爵」，店員在社群發布一段自舔抹布再舔餐檯的影片，畫面曝光掀起熱議，網友直呼「他如果舔馬桶就沒事」，「不該先送醫院鑑定精神狀況嗎？」。對此，衛生局表示，若影片違規屬實，將可依食安法裁處最低3萬元、最高300萬元罰鍰。

古拉爵所屬的雲雀國際股份有限公司也緊急發出聲明表示，古拉爵夢時代店員工於工作場所進行極不適當行為，並將影片上傳至社群媒體，本公司已確認影片屬實，對於此一員工個人行為，已違反職業操守與食品衛生規範的行為，我們深感震驚並嚴正譴責。古拉爵並將涉事員工立即停班、懲處，事發當日店內進行全面消毒，總公司也承諾，將對所有員工的行為準則與衛生安全再教育。

這名店員在Instagram發布的舔抹布再舔餐檯的影片，目前已下架。但之前經媒體披露，影片與照片已廣傳，並在網路不斷發酵。這名身穿黑色制服的男店員，疑似與拍攝者玩「你說我做」的挑戰遊戲，男店員先點頭，之後趴向餐檯，舔了抹布、再舔用餐區平台，網友痛斥「有夠噁心」，文末並hashtag直接點名店家是古拉爵。

網友看過影片後，有人表示「不意外」，也有人認為「我超喜歡吃古拉爵，但不會再去了好可怕」。另有網友大酸古拉爵，「這就是你們的配方喔」。不過也有網友建議「古拉爵快提告」。

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