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唯一獲社安網表揚的就服員 賴怡君12年助3千弱勢就業翻轉人生

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
賴怡君這12年來陪伴弱勢就業，成爲勞動部唯一獲社安網績優表揚就服員。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
賴怡君這12年來陪伴弱勢就業，成爲勞動部唯一獲社安網績優表揚就服員。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

用心找對位子，為弱勢求職者擺渡前行！勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心的就業服務員賴怡君，這12年來陪伴弱勢就業，成為勞動部唯一獲社安網績優表揚就服員，今天下午將舉行頒獎典禮。賴怡君感動，這份肯定是對團隊最大的鼓勵，謝謝努力的夥伴，在服務的路上彼此成就。

為肯定「強化社會安全網計畫」專業人員的辛勞，衛福部今下午舉辦頒獎典禮；賴怡君整合跨單位資源，協助「找對位子」，陪伴弱勢者走過求職低谷，實現經濟自立與生活穩定，為無數家庭重啟生活的希望，脫穎而出成為勞動部今年唯一的獲獎人員，也是表揚名單中唯一的就業服務員。

因搬遷至新竹，賴怡君從人事行政轉職投入就業服務領域，秉持「幫助一位失業者就是幫助一個家庭」的信念，12年來深入寶山、峨眉等偏鄉，協助逾3千名弱勢者重返職場。她曾幫助一位曾任製造業主管的中高齡男性，因重病離職，雖病情稍穩，仍渴望重返職場，卻因體力大不如前，加上身障難以順利就業，她協助申請工作津貼、媒合短期行政職，再轉任正式總務工作至今穩定就業，對方感動表示：「原以為這輩子再也不能工作，沒想到真的回來了！」

一份穩定工作，對家庭而言是生活的希望。賴怡君曾協助一家全聽障家庭重返職場。爸爸因職場不友善離職，她親訪工廠成功媒合組裝工作，已穩定任職2年。18歲兒子也獲安排至手搖飲後台，媽媽則因需照顧發展遲緩的幼兒，她協助安排彈性兼職洗碗工作。從傾聽、評估到媒合，她以真誠與專業，陪伴一家人走過難關，重新站穩腳步。

桃竹苗分署長賴家仁表示，賴怡君長期投入高關懷就業輔導工作，不僅專業水準卓越，且充滿熱忱。此次獲獎不僅是對她個人努力的充分肯定，也彰顯勞動部在社會安全網中所扮演的關鍵角色。未來，桃竹苗分署將繼續深化跨單位合作，攜手守護每一位民眾，並致力於建構更完善的支持系統。若欲了解各項就業協助措施，歡迎至桃竹苗分署所轄各就業中心洽詢，或至台灣就業通網站(www.taiwanjobs.gov.tw)查詢。

賴怡君從人事行政轉職投入就業服務領域，秉持「幫助一位失業者就是幫助一個家庭」的信念，12年來深入寶山、峨眉等偏鄉，協助逾3千名弱勢者重返職場。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
賴怡君從人事行政轉職投入就業服務領域，秉持「幫助一位失業者就是幫助一個家庭」的信念，12年來深入寶山、峨眉等偏鄉，協助逾3千名弱勢者重返職場。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動部 重返職場

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